La noticia surge en medio de los rumores sobre que Carlos III podría reunirse con su hijo menor durante su viaje a Gran Bretaña el próximo mes de julio

El curioso objeto que hay en la casa del rey Carlos III que refleja cómo es su relación con el príncipe Harry y Meghan Markle

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La fractura entre los príncipes Guillermo y Harry se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza de la monarquía británica. Hace años que su guerra familiar sacude a Buckingham, pero ahora, el rey Carlos III habría puesto en marcha un discreto plan para intentar lograr algo que parecía imposible: reconciliar a sus dos hijos antes de que sea demasiado tarde.

El monarca, que desde hace tiempo intenta mantener un delicado equilibrio entre la institución y los problemas personales de los Windsor, sabe que la tensión entre el príncipe de Gales y el duque de Sussex no solo afecta al plano familiar, sino que también perjudica la imagen pública de la Corona.

Por eso, habría decidido recurrir a una figura clave, un hombre de absoluta confianza, que actuaría como mediador silencioso entre ambos hermanos.

Según publica el 'Daily Mail', el encargado de esta complicada misión sería un colaborador cercano al rey, en concreto, su nuevo secretario privado, Theo Rycroft, una persona con experiencia diplomática y gran conocimiento de las dinámicas internas de Palacio.

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La idea de Carlos III sería crear encuentros lejos de cámaras y focos mediáticos para que Guillermo y Harry puedan hablar sin presión institucional.

Varias fuentes cercanas han asegurado al citado tabloide británico que Rycroft considera que la situación se ha vuelto "absolutamente ridícula" y está "deseoso de resolverla con urgencia" por el bien del rey.

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Los detalles del plan

El plan no sería inmediato ni se basaría en una reunión oficial. Al contrario: la estrategia del soberano consistiría en una reconciliación a largo plazo con conversaciones privadas y encuentros esporádicos que fueran 'in crescendo' con el tiempo. Y es que el rey es consciente de que la brecha entre los hermanos es demasiado profunda como para solucionarse con una sola reunión familiar. Además, entiende que la desconfianza entre ambos sigue siendo enorme.

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"Él cree que es hora de que se pongan las pilas. Theo es un hombre muy razonable e increíblemente amable, y comprende perfectamente que esto es motivo de gran dolor para el rey y quiere ayudarle a resolverlo. Él considera que su trabajo consiste en ayudar al rey a resolverlo", ha añadido la fuente.

La noticia surge en medio de los rumores sobre que Carlos III podría reunirse con su hijo menor durante su viaje a Gran Bretaña el próximo mes de julio ante los preparativos de los Juegos Invictus, que se celebrarán en Birmingham el próximo año. También está por ver si Rycroft conseguirá persuadir al heredero al trono para que se reencuentre con su hermano.

La fractura entre Guillermo y Harry

La mala relación entre Guillermo y Harry comenzó a deteriorarse en torno a 2018, poco después de la boda de Harry con Meghan Markle.

Durante años circularon rumores sobre diferencias de personalidad y de visión sobre el papel que debía desempeñar la monarquía, y mientras el mayor asumía cada vez más responsabilidades como heredero al trono, Harry comenzó a alejarse de la institución.

La situación explotó en 2020, cuando los duques anunciaron su salida de la familia real y su traslado a Estados Unidos. A partir de ahí llegaron las entrevistas, las acusaciones de racismo, los reproches públicos y, sobre todo, la publicación de las memorias del príncipe Harry, 'Spare', donde reveló conversaciones privadas y conflictos internos con su hermano y con la familia. Aquello terminó por romper la confianza.

En su libro, Harry describió a Guillermo como un hermano distante y llegó incluso a relatar una fuerte discusión física entre ambos. Desde entonces, su relación ha quedado prácticamente congelada. Aunque coincidieron en algunos actos oficiales tras la muerte de Isabel II en 2022 y durante la coronación de Carlos III en 2023, apenas intercambiaron palabras ni se mostraron cercanos el uno con el otro, prueba más que evidente de su distanciamiento.

De hecho, uno de los aspectos más llamativos es el tiempo que llevan sin verse públicamente: desde hace ya más de tres años. La prensa británica subraya que prácticamente no mantienen contacto personal desde hace años y que sus comunicaciones serían mínimas o inexistentes fuera de cuestiones estrictamente familiares.

Sin embargo, Carlos III tendría motivos para intentar esta reconciliación. No solo quiere evitar que el conflicto continúe dañando la estabilidad de la Corona, sino que además desea recuperar cierta unidad familiar en un momento delicado de su vida y en pleno cáncer, enfermedad que afronta desde principios de 2024.

Aún así, el gran obstáculo sigue siendo Guillermo. Los tabloides sostienen que el futuro rey británico es mucho más reacio que Carlos III a pasar página. Además, dentro del entorno del heredero existiría la sensación de que cualquier conversación privada podría terminar filtrada o convertida en contenido mediático.