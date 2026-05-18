Celia Molina 18 MAY 2026 - 13:38h.

El actor acudió a un programa de televisión con su prometida y confesó que fue diagnosticado de ELA el año pasado

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El actor Russel Andrews, conocido por sus papeles secundarios en series de éxito como 'Better Call Saul' o 'Anatomía de Grey', ha dado una entrevista en el programa de la CNN 'The Story Is', en la que ha confesado que sufre ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). El intérprete, que dio vida al Detective Salerno en el spin off de 'Breaking Bad', acudió a la emisión acompañado de su prometida, que aseguró, con todo su cariño, que "sigue queriendo casarse con él " y que ella se va a convertir en su cuidadora principal.

"Me diagnosticaron a finales del otoño del año pasado", dijo Andrews, antes de hablar de la comunidad que él y su pareja han encontrado en la organización sin ánimo de lucro ALS Network. "Ha sido una lección de humildad, hay algo en el hecho de que me haya encontrado con una familia de personas muy cariñosas a las que no conocía hace un año, que no han dejado que nos falte nada en cuanto a cuidados, atención, concienciación y la capacidad de traerme hasta aquí hoy", dijo en el programa.

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Los primeros indicios de la ELA en Andrews

Al ser preguntado por sus síntomas, Andrews reveló que, al principio, pensó que había sufrido un derrame cerebral durante la pandemia de coronavirus y compartió algunos de los primeros indicios de que podría tener ELA: "Fue una época estresante. Llevábamos sin trabajar unos tres años, más o menos, y luego tuvimos las huelgas consecutivas, así que estaban pasando muchas cosas a la vez", dijo, refiriéndose a la histórica huelga de actores de 2023.

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En aquel momento, Andrews contó que sufría "espasmos ocasionales" y pensaba que "tenía algún nervio pinzado en el cuello". Luego, recordó: "No era capaz de hacer las cosas que suelo hacer. Se me caían tazas y vasos por la noche. Sentía como si algo me recorriera el brazo de arriba abajo en distintos momentos y eran los nervios. Mientras estuve sin trabajo no tenía seguro, pero, en cuanto volví a tenerlo, acudí al médico. "En quince minutos, la médica de cabecera me dijo que quería que viera a un neurólogo. Y una cosa llevó a la otra", explicó el actor, sobre el momento del diagnóstico.

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"Va a ser un largo camino"

Tras su impactante declaración en la televisión americana, el actor se ha pronunciado en las redes sociales, sobre todo, para pedir donaciones en pro de la investigación contra la ELA: "¿Qué puedo decir? Durante años, mi familia y yo nos hemos ofrecido como voluntarios para todo lo que se nos ha presentado. Ese trabajo es muy exigente, pero siempre me preguntaba si habría algo más que hacer. El destino ha querido que ese «algo más» se haya presentado de una forma que me hace sentir muy humilde. Va a ser un largo camino, pero con el apoyo sincero y directo de #youralsnetwork estamos preparados, y yo estoy bien", ha escrito en su muro.

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En el panorama general, The ALS Network y sus numerosas filiales están cerca de encontrar una cura, muy cerca, pero se necesita «algo más». Puede que vuestro apoyo no llegue a tiempo para mí, pero si podéis hacerlo, significaría mucho para las muchas personas y familias que viven con ELA", ha pedido desde su cuenta de Instagram.