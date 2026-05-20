Cher cumple 80 años convertida en leyenda: una anécdota inolvidable por cada década

La icónica diva ha creado un estilo propio e inimitable durante seis décadas de carrera trufada de múltiples historias

Cher, sobre las críticas por su relación con un hombre 40 años menor: “No envejecí en espíritu”

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Cher cumple 80 años desafiando el paso del tiempo. Mientras las décadas cambiaban de peinado, de sonido y de obsesiones, ella siempre encontraba la forma de estar un paso por delante. Y siempre negándose a pedir permiso para ser quien quería ser. Celebridad musical en los 60, reina de la televisión en los 70, estrella de Hollywood en los 80, diva de la pista de baile en los 90 e icono intergeneracional en el siglo XXI. Todas las Cher fueron auténticas, y cada una de ellas demostró, a su manera, que la verdadera rebeldía no consiste en escandalizar, sino en negarse a encajar. Por eso sigue aquí, tan vigente como siempre, y por ello celebramos su trayectoria en ocho anécdotas tan icónicas como inolvidables.

Años 50: suspendida por imitar a su ídolo

A los 15 años, una joven Cherilyn Sarkisian, verdadero nombre de nuestra heroína, estaba obsesionada con Audrey Hepburn tras verla en 'Desayuno con diamantes'. Intentando replicar su elegancia en una infancia a veces turbulenta, se hizo dos coletas altas, se plantó unas gafas de sol gigantescas y apareció así en su escuela de Los Ángeles. El director del colegio consideró las gafas inapropiadas para clase y la suspendió por vestirse como una estrella de cine, una premonición absoluta de su futuro.

Años 60: la declaración de amor a Ringo

Antes de formar el exitoso dúo Sonny & Cher, su primer marido intentó lanzar su carrera en solitario bajo el seudónimo de Bonnie Jo Mason. En pleno apogeo de la beatlemanía en 1964, Cher grabó una canción pop producida por Phil Spector titulada 'Ringo, I Love You', una declaración de amor musical al risueño batería de los Beatles. Lo curioso es que muchas cadenas de radio se negaron a emitirla porque la voz de Cher era tan inusualmente grave que los locutores pensaban que era un hombre cantándole a Ringo.

Años 70: el ombligo censurado

En el programa televisivo 'The Sonny & Cher Comedy Hour', el estilo atrevido y vanguardista de Cher hizo saltar las alarmas de la censura estadounidense de la época. Fue de las primeras mujeres en enseñar el ombligo en pantalla, gesto que la cadena CBS le prohibió terminantemente. Irónicamente, en lugar de ocultarse, Cher empezó a llevar looks aún más exagerados, convirtiendo la prohibición en un símbolo de su inconfundible rebeldía.

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Años 80: clásicos rechazados

Los años 80 fue la década en la que Cher se consolidó como actriz. Incluso llegó a ganar el Oscar por su trabajo en 'Hechizo de luna', pero también dejó escapar papeles legendarios. Por ejemplo, pudo haber protagonizado el clásico 'Thelma y Louise' -el personaje que finalmente hizo Susan Sarandon-, o haber compartido pantalla con Michael Douglas en 'La guerra de los Rose'. Sin embargo, mostró gran interés en ser Morticia en 'La familia Addams', papel que finalmente no pudo interpretar.

Años 90: el origen al Auto-Tune moderno

En 1998, durante la grabación del que sería su mayor éxito mundial, 'Believe', Cher no estaba contenta con cómo sonaba su voz en las estrofas. Tras una fuerte discusión con sus productores, Cher vio un programa de televisión británico donde usaban un prototipo de procesador de audio digital y exigió probarlo en su voz. Al escuchar el efecto robótico se enamoró del resultado y lo defendió a capa y espada cuando los ejecutivos de Warner quisieron eliminarlo porque "no sonaba humana". "Si queréis cambiarlo, pasad por encima de mi cadáver", les espetó. Y así nació el uso del Auto-Tune en la música pop, que se sigue utilizando décadas después.

Años 00: el largo adiós

A sus 56 años, en el 2002, Cher se embarcó en el 'Living Proof: The Farewell Tour'. Se suponía que sería su gran gira de despedida y duró tres increíbles años (con 325 conciertos). Fue una gira tan masiva que se convirtió en la más taquillera de la historia para una artista femenina en aquel momento, convocando a casi 3 millones de espectadores en 20 países. Por supuesto, después vendrían otras (incluida una larga residencia en Las Vegas), inaugurando la tradición de las falsas giras de despedida en la cultura pop.

Años 10: la reina de Twitter

En esta época Cher se convirtió en una de las usuarias más queridas de Twitter. Su estilo único, escribiendo en mayúsculas, usando docenas de emojis y con un tono hilarante y crudo, creó una comunidad masiva de fans jóvenes y le valió el estatus de leyenda incombustible de la red social. En una ocasión, se volvió viral al tuitear simplemente una foto suya en pijama, comiendo helado con una peluca neón de miles de dólares, demostrando que a los 70 años seguía siendo la reina absoluta de hacer lo que le diera la gana.

Años 20: las memorias más sinceras

En los últimos años, Cher ha seguido rompiendo moldes, lanzando música nueva y publicando su esperada autobiografía en dos volúmenes. Al entregar el primer borrador, sintió que había sido "demasiado educada" y que no reflejaba su verdadera esencia sin filtros. Decidió entonces reescribirlo por completo y sincerarse como nunca, añadiendo detalles escandalosos sobre sus matrimonios y los excesos de la fama que sus abogados le aconsejaron omitir. "Si vas a contar tu vida, tienes que contar tu vida de verdad", les replicó. Rebelde hasta el final.