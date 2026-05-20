Cher cumple 80 años con una vida familiar marcada por su relación con sus hijos, su faceta profesional y por sus romances

La complicada relación de Cher con sus hijos, Chaz y Elijah, marcada por una transición de género y las drogas

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Este miércoles 20 de mayo, Cher cumple 80 años. La actriz y cantante californiana sopla las velas convertida en una de las figuras más icónicas del mundo del espectáculo. Su carrera, marcada por sus éxitos musicales y las películas que ha protagonizado, es una de las más consolidadas y respetadas de la actualidad.

Gracias a su personalidad única, a sus composiciones musicales, a sus estilismos y a su vida personal, Cher es toda una estrella que no deja de ocupar titulares. Además, a lo largo de su vida la cantante ha demostrado que nunca ha seguido las normas de Hollywood y ha sido la encargada de romper muchas barreras artísticas.

Su faceta como madre

Su capacidad para reinventarse ha sido una constante desde que comenzó su carrera en los años sesenta junto a Sonny Bono y su carrera profesional es ampliamente conocida por el gran público. A sus 80 años, la artista sigue despertando fascinación precisamente por esa mezcla de glamour, vulnerabilidad y rebeldía.

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Sin embargo, su faceta personal y su vida familiar e íntima es, en parte, una gran desconocida. Sus relaciones de pareja, la relación con sus hijos y sus dramas familiares demuestran que Cher continúa escribiendo una vida tan intensa como la carrera que la convirtió en leyenda.

Cher es madre de Chaz Bono, fruto de su matrimonio con Sonny Bono, y de Elijah Blue Allman, hijo del músico Gregg Allman. Ambos crecieron bajo la enorme exposición mediática que acompañó siempre a la cantante, algo que, como ellos mismos han confesado, ha afectado a la dinámica familiar.

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Cher nunca ha ocultado que ejercer de madre mientras desarrollaba su carrera no fue nada sencillo. Durante años, la artista tuvo que alternar su faceta como madre con giras y rodajes. En varias entrevistas, la californiana ha explicado que, muchas veces, sintió culpa por pasar largas temporadas trabajando y lejos de casa. Aun así, también ha defendido que intentó ofrecer a sus hijos una vida estable dentro de su realidad marcada por la fama.

Su relación con su hijo y cómo afrontó su transición de género

Con Chaz Bono, la artista vivió uno de los procesos más importantes y complejos de su vida personal cuando él decidió iniciar su transición de género.

En varias entrevistas, la propia Cher ha confesado que, en un primer momento, le costó comprender la situación de su hijo y adaptarse al cambio. No obstante, la cantante terminó convirtiéndose en uno de los mayores apoyos de su hijo. Ahora, madre e hijo han reconstruido su vínculo y mantienen una relación mucho más estable.

La adicción a las drogas de su hijo Elijah Blue Allman

Más complicada ha sido su relación con Elijah Blue Allman. Durante años, el hijo menor de la cantante ha hablado públicamente de sus problemas personales, incluyendo adicciones a las drogas y sus problemas de salud mental. Hasta tal punto ha llegado la adicción a las drogas de Elijah Blue Allman que Cher ha iniciado en los últimos años una batalla legal para conseguir su tutela.

La cantante sorprendía este pasado mes de abril al volver a solicitar la custodia de su hijo pequeño alegando que "su adicción a las drogas ha afectado gravemente a su salud mental", provocando daños materiales por valor de miles de dólares y una deuda con un traficante de heroína.

Según la 'NBC', la cantante solicitó la tutela financiera en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el mismo tribunal que rechazó una solicitud idéntica hace poco más de dos años. Elijah se encuentra hospitalizado en un centro psiquiátrico con el fin de restablecer su capacidad jurídica, antes de los procedimientos penales derivados de dos detenciones distintas en New Hampshire a principios de este año.

Cher y su relación con un productor musical 40 años menor que ella

Por otro lado, otro de los temas en los que Cher ha sido criticada ha sido por su relación actual con un productor musical que es 40 años menor que ella. Fue en septiembre de 2022 cuando Cher saltó a los titulares de los principales medios de comunicación al conocerse su relación sentimental con Alexander Edwards, el productor musical y ejecutivo discográfico de 40 años.

Como era de esperar, la diferencia de edad entre ambos generó cientos de críticas y de comentarios desde el primer momento, aunque la cantante siempre ha respondido con naturalidad y sentido del humor a estos ataques.

Nada más surgieron los rumores entre una posible relación entre Cher y Alexander Edwards, ellos mismos decidieron confirmar su romance. Por eso, la pareja comenzó a aparecer junta en distintos eventos públicos y alfombras rojas en la que posaban ante los medios de comunicación.

La historia de amor entre Cher y Alexander 'AE' Edwards continúa sorprendiendo a propios y extraños. A pesar de sus casi 40 años de diferencia, ambos tienen claro que quieren dar un paso en su relación: planean casarse antes de que la artista cumpla 80 años en mayo de 2026.

Aunque su representante ha negado que exista una fecha concreta, todo apunta a que será a principios del año que viene cuando se conviertan en marido y mujer, tal y como ha informado una fuente cercana a la pareja a 'The Mirror'.

Abuela por sorpresa

Hace tan solo unas semanas, Cher volvía a convertirse en noticia al conocerse que la cantante se había enterado por sorpresa que tenía una nieta adolescente. La prensa estadounidense revelaba que la cantante confirmó, a través de una llamada telefónica, que su hijo Elijah Blue Allman es padre de una niña de 15 años, fruto de una breve relación que mantuvo con la exmodelo Kayti Edwards.

Fue precisamente ella quien afirmaba que su hija, Ever, es también hija de Elijah. Kayti, que vive en Joshua Tree, California, dijo que ella y Cher hablaron por teléfono el año pasado y que la cantante se quedó "sin palabras" ante la impactante noticia de que tenía una nieta adolescente.

En una entrevista al diario 'The Sun on Sunday', Kayti contó que la intérprete de 'Strong Enough' se puso en contacto con ella para preguntarle si era cierto, después de que empezaran a circular rumores entre la familia. Kayti le dijo entonces: "Tuve que confesarlo. Me dijo que Elijah le había comentado algo al respecto allá por 2021, pero que no sabía si se trataba solo de un rumor sin fundamento. Cuando se enteró de la noticia, se quedó sin palabras".