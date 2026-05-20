Lidia González 20 MAY 2026 - 15:52h.

Jennifer Lara explica por qué va a ir a la boda de la exconcursante de 'Supervivientes' a pesar de no conocerla en persona

¡No te pierdas el programa completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Marina Ruiz y Jennifer Lara están muy emocionadas porque están a punto de asistir a uno de los grandes enlaces del año y se sientan frente a las cámaras de ‘En todas las salsas’ para adelantar algunos elementos. Las que fueran tronistas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ destapan nuevos detalles de la boda de Fani Carbajo. La exconcursante de 'Supervivientes' está cada vez más cerca de darse el ‘sí, quiero’ con Fran Benito, padre de su hija Victoria, en una ceremonia en la que se ha gastado mucho dinero y es hora de conocerlo todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Las creadoras de contenido lo cuentan todo sobre los vestidos que van a llevar para el gran día e, incluso, Jennifer Lara comparte una imagen: “No lo va a entender nadie”. Marina Ruiz se sincera sobre el grupo de las damas de honor y se defiende de las críticas que ha recibido al respecto: “He vivido con ellas cosas importantes”. Además, las influencers adelantan algunos datos sobre el precio del cubierto de la madrileña: “Ha cogido uno super económico”.

Pero si algo ha dejado sin palabras a los colaboradores de ‘En todas las salsas’ ha sido descubrir que Jennifer Lara no conoce en persona a Fani Carbajo y, a pesar de todo, está invitada a su boda. La creadora de contenido se ha abierto para explicar lo importante que es para ella la exconcursante de ‘Supervivientes’: “Nos conocimos en un momento muy complicado de mi vida”. En una boda en la que va a haber grandes ausencias, como la de Tony Spina, los presentes en el plató opinan sobre el criterio de la influencer para decidir los invitados.

Fani Carbajo explica el motivo por el que ha invitado a Jennifer sin conocerla

PUEDE INTERESARTE Marina Ruiz desvela que tiene novio y destapa los mensajes que Omar Sánchez le envió

Fani Carbajo ha querido resolver todas las dudas en primera persona y, por ello, no ha dudado en contestar a todas las preguntas de los colaboradores de ‘En todas las salsas’. En riguroso directo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que ha invitado a Jennifer Lara sin conocerla. Las creadoras de contenido defienden su amistad y, además, la madrileña se pronuncia sobre algunas de las grandes ausencias. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles del gran enlace de la temporada, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infintiy!