Marina Ruiz desvela que tiene novio: de cómo se conocieron a sus planes de futuro

Ana Carrillo 19 MAY 2026 - 18:25h.

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Marina Ruiz y Jennifer Lara son las entrevistadas del primer programa de la décima temporada de 'En todas las salsas' - disponible de forma íntegra en Mediaset Infinity - y también dos de las invitadas famosas de la boda de Fani Carbajo, pese a que la vallisoletana no conoce en persona a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Ambas han dado detalles de su vínculo con la novia y Marina Ruiz ha revelado que a ella también le gustaría casarse en un futuro con su novio, un chico anónimo con el que sale desde el año pasado.

En el vídeo que encabeza este artículo, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' revela cómo conoció al hombre con el que tiene muchos proyectos para el futuro, aclara si se plantea tener hijos y desvela que sueñan con abrir juntos un comedor social; un proyecto que ha desvelado al soplar las velas de la tarta con la que el equipo de mtmad le ha sorprendido por su 32 cumpleaños.

¿Acercamiento con Omar Sánchez?

La influencer inició el noviazgo con este chico de la Costa Brava unos meses después de su ruptura con otro chico anónimo de Lleida, que fue el hombre con el que encontró el amor tras su separación de Omar Sánchez, al que había conocido en 'Pesadilla en El Paraíso'. AÑADIR CITA, ha comentado la andaluza, que cree que a su relación con el canario le pasó factura que él se encontraba en pleno proceso de divorcio con Anabel Pantoja.

Marina también ha revelado que en mayo del año pasado el exconcursante de 'Supervivientes' se puso en contacto con ella buscando un acercamiento, pero que ella no quiso extender esa conversación porque tenía claro que Omar es su pasado, como puedes ver en el vídeo de arriba, ¡dale al play!