Lidia González 19 MAY 2026 - 17:43h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla públicamente sobre el acercamiento que ha tenido con el padre de su hija Ángel

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Jennifer Lara se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de dar una noticia que lleva esperando mucho tiempo. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha pasado por una delicada situación personal tras su ruptura con Rubo Blanco, pero su mala racha personal ha quedado atrás y anuncia su reconciliación definitiva con el padre de su hija Ángel. Muy emocionada porque se haya dado este momento, la influencer se sincera como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que la creadora de contenido ya había dado algunos detalles del acercamiento que se ha producido entre ellos, ahora rompe su silencio por completo para explicar en qué punto se encuentran. Por primera vez, se sienta en un plató para hablar del importante paso que ha dado junto a su expareja para cambiar su circunstancia por completo: “Voy a recuperar a mi niña”. La vallisoletana no puede evitar romperse al sincerarse de este feliz momento que vive: “Hay mucho dolor atrás”.

Después de lo complicada que ha sido su relación, la creadora de contenido ha dado el paso de hablar públicamente sobre el acercamiento que ha tenido con el padre de su hija, ya que muchos “han sido testigos” de lo que vivió con él. La influencer, que todavía está “asimilando esta nueva situación” ha hecho una reflexión sobre su momento vital y asegura: “A partir de ahora, caminamos juntos”.

Sin embargo, esta impactante noticia ha dejado la sombra de la duda de una posible reconciliación a nivel sentimental que no han dudado en preguntarle a la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Jennfier Lara se muestra muy tajante a la hora de contestar y desvela si se está dando una nueva oportunidad con el padre de su hija: “Nos estamos abriendo la puerta los dos”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para 'En todas las salsas', en Mediaset Infinity!