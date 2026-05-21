Claudia Barraso 21 MAY 2026 - 20:16h.

La influencer Mikayla Matthews ha publicado un vídeo respondiendo a las críticas recibidas por el aspecto de su piel

Extirpan el párpado a una joven de 26 años que confundió un "poro obstruido" con un cáncer de piel: "Jamás pensé que sería algo grave"

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Mikayla Matthews ha publicado un vídeo en redes sociales donde habla abiertamente de su enfermedad crónica que le provoca piel muy seca, erupciones dolorosas y un enrojecimiento muy visible en la cámara.

La joven de 26 años sufre un síndrome de respuesta inflamatoria o una “desregulación inmunitaria innata”, tal y como explica el medio ‘People’. El vídeo ha ido dirigido a todas las personas que han infravalorado su enfermedad diciendo que solo son unas manchas o piel seca, pero que, como ella misma ha enseñado en el vídeo, supone un gran inconveniente en su día a día.

“Para todos los que dicen que son solo "erupciones" o minimizar el precio mental y físico que las condiciones de la piel severas que pueden tener en alguien, pueden quitarte completamente tu calidad de vida, las ganas de vivir, y dejar efectos duraderos en cada parte de tu vida”, ha explicado la influencer en el pie de foto de la publicación compartida en su perfil de Instagram.

En el vídeo aparece llorando, enseñando a cámara las heridas que tiene tanto por la cara como en el brazo, las orejas o los pies. Incluso su cuero cabelludo aparece totalmente escamado por la zona de la nuca y detrás de las orejas. Su enfermedad va por brotes, especialmente cuando se encuentra en un estado anímico mucho más bajo, y aunque ver las imágenes para ella supone una gran tristeza, dice estar recuperándose.

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La joven se está recuperando de su enfermedad

“Mirar hacia atrás en estos vídeos es súper desencadenante, pero también es un recordatorio de que la curación es posible. Recuerdo estar en mi nivel más bajo mental y físicamente con mi salud como si fuera ayer, y habría rogado estar donde estoy hoy. Así que, por eso, estoy muy agradecido por el progreso y la continua sanación”.

Matthews es madre de cuatro hijos y en sus otras publicaciones enseña a su familia, pasando tiempo con ellos de vacaciones en Hawái junto a su marido Jace Terry, de 30 años. En otros vídeos ha revelado que su marido ha sido una parte fundamental para ayudarle a curar sus heridas y tratar de mejorar su enfermedad.