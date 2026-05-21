A raíz de su historia, la joven aboga por eliminar los impuestos sobre los protectores solares

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Jessica Zbinden-Webster tenía solo 26 años cuando notó por primera vez una mancha debajo de su ojo. Al principio la ignoró atribuyéndola a un “poro obstruido”. Pero cuando los médicos descubrieron que se trataba de un cáncer de piel causado por la exposición al sol durante su infancia, tuvieron que extirparle el párpado inferior.

Este trágico episodio llevó a Jessica a abogar por la eliminación del impuesto sobre las ventas de protectores solares, alegando que no se trata de un producto cosmético, sino fundamental.

“Siempre tuve problemas de la piel desde la adolescencia hasta los 20 años”, contó la joven a ‘This Morning’. "Así que, cuando vi lo que parecía un poro obstruido, a pesar de estar en un lugar extraño debajo de este ojo derecho, no me alarmé. Simplemente pensé que era otra imperfección".

Nunca pasó por su cabeza que pudiera tener cáncer de piel porque, tal y como explicó al programa, “no encajaba en ninguno de los estereotipos sobre el cáncer de piel”. No usaba camas de bronceado y aún no había cumplido los 30. “Lo último que pensé fue que pudiera ser algo grave”, relató.

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Una mañana, mientras se frotaba el ojo, “cuando aparté la mano, vi que estaba cubierta de sangre y que me corría sangre por la cara”. Como es comprensible, Zbinden-Webster estaba "muy asustada" y acudió al médico, quien "me diagnosticó en el acto" y la derivó para recibir tratamiento urgente.

Según comentó, el diagnóstico fue "lo último que esperaba... No me considero una persona que adore el sol, ni mucho menos". Pero, como explicó, "mi cáncer de piel se debió simplemente a que jugaba al aire libre en los años 90, como hacíamos todos".