El misterio de la princesa de Tailandia, dos años después de ser hospitalizada: sin noticias ni apariciones

Dos años y medio después de que la Casa Real tailandesa guardara silencio absoluto sobre el estado de salud de la princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Maha Vajiralongkorn y llamada en su momento a ser posible heredera del trono, ahora se ha publicado el primer comunicado oficial que arroja luz sobre su situación médica actual.

La nota, emitida por el Buró de la Casa Real, reconoce que la princesa, de 46 años, sufre una grave infección en el torrente sanguíneo y continúa hospitalizada en el hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa desde diciembre de 2022. Es la primera información oficial conocida desde que fuera ingresada casi dos años y medio atrás, tras una afección cardíaca que la dejó inconsciente.

"La infección empeoró y entró en el torrente sanguíneo, lo que obligó al uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico continúa ofreciéndole tratamiento completo y monitoreando de cerca su estado", se observa en la misiva.

La realeza no había ofrecido ninguna actualización pública desde enero de 2023, cuando se limitó a señalar que la princesa permanecía "inconsciente" y que continuaban administrándola medicamentos, incluidos antibióticos, y que contaban con equipos médicos para apoyar la función de sus pulmones, corazón y riñones.

Desde entonces, no ha habido ninguna noticia oficial, más allá de la presencia de un apartado en la página web del palacio donde se podían enviar mensajes de buenos deseos, una vía indirecta de mantener viva la preocupación por su recuperación.

El silencio prolongado había generado gran intriga tanto en Tailandia como a nivel internacional. Varios medios de comunicación locales y periodistas expertos aseguraron que la hija de Rama X había fallecido, otros que estaba conectada a un respirador artificial y que la Casa Real quería postergar la confirmación de su fallecimiento. También que ya estaba recuperada. Y es que ningún miembro de la realeza se había pronunciado al respecto.

La princesa Bajrakitiyabha, también conocida como Bha, ha desempeñado roles relevantes en el ámbito diplomático y legal. Con estudios en Relaciones Internacionales y Derecho, ha servido como embajadora en Austria, representado a Tailandia ante la ONU y promovido mejoras en el tratamiento de mujeres encarceladas.

Su reputación pública la llevó a ser vista como una eventual sucesora del trono en una monarquía donde se ha discutido la posibilidad de una mujer heredera bajo ciertas condiciones legales.

El contexto político tailandés, marcado por inestabilidad, polémicas sucesorias y la falta de un heredero nombrado oficialmente, añade un significado clave a este prolongado periodo sin noticias. Muchos en el país habían interpretado su hospitalización como un golpe para estos planes de sucesión, y la falta de actualizaciones parecía confirmar el extremo hermetismo de la institución real. El comunicado, aunque breve, representa un gesto de transparencia inusual.

Por el momento, no se ha mencionado si la princesa sigue en coma, aunque todas las señales apuntan a que permanece en estado crítico. Tampoco se habla de un posible alta o mejora significativa.

Más allá del dato médico, este comunicado representa un punto de inflexión. Después de dos años y medio de estricta reserva, la Casa Real ha decidido compartir al menos una parte del estado actual de salud de su miembro más visible en este periodo. Si bien no se trata de un pronóstico alentador, constituye una forma de reconocer públicamente que la situación sigue siendo crítica.