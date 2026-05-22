El gesto de la novia de Pedri tras dejarla sola para montarse en una atracción con Ferran Torres

Claudia Barraso 22 MAY 2026 - 20:16h.

El gesto que le hizo la novia de Pedri cuando montaron en una atracción se ha vuelto viral en redes sociales

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Como es tradición, los jugadores del Barcelona han decidido ir al parque de Port Aventura para celebrar las victorias de esta temporada y desconectar ante el comienzo del mundial este próximo mes de junio. Uno de los jugadores se ha convertido en protagonista por un vídeo que ha estado circulando en redes sociales y que no ha pasado desapercibido.

Este año, tras ganar la liga frente al Real Madrid, Pedri presentó de manera oficial a su novia, la tinerfeña Alejandra Dorta, que salió junto a los familiares del futbolista al Spotify Camp Nou vistiendo la camiseta de su novio y dándose un apasionado beso. En su momento ya fueron protagonistas, pero ahora lo han vuelto a ser de una manera un poco más distinta.

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Lo que no ha pasado desapercibida es el gesto que le hizo Alejandra a Pedri una vez ya montados en la atracción. Pedri se puso al lado de Fernan Torres, dejando a su novia detrás, sola. Antes de que se pusiese en marcha, Pedri y Ferran se giraron y la novia del canario le hizo un gesto de desaprobación con la cara, mostrándole que no le había gustado que la hubiese dejado sola para ponerme con su compañero.

Los comentarios del vídeo

Hay alguna que otra persona que ha criticado el gesto de Pedri, pero los comentarios del vídeo eran sobre todo riéndose de la discusión que probablemente le esperaría al canario al bajar de la atracción. En el vídeo que hicieron mientras estaban subidos a la montaña rusa, aparece Pedri y Ferran pasándoselo en grande y Alejandra riéndose de la adrenalina en la parte de atrás.

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“Hoy duerme en el sofá”, “todos nos vemos sometidos a miradas que solo un novio normal está destinado a vivir”, son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación. Numerosas cuentas han compartido el vídeo destacando la cara de desaprobación de la joven.

Pedri hizo oficial su relación públicamente con el beso y con un carrusel de imágenes de su familia con la copa de La Liga y en una de ellas aparecía sonriente Alejandra, celebrando con su novio la victoria del club y tampoco se ha querido perder la oportunidad de acompañarles en el parque de atracciones, a pesar de este momento incómodo con el jugador.