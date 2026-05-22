Localizan a Ilona Hunkova, la mujer ucraniana desaparecida desde abril, tras una búsqueda en distintos puntos de España
Ilona Hunkova, la mujer ucraniana de 36 años que desapareció el pasado mes de abril en el municipio valenciano de Llíria tras comunicar a su madre que pretendía desplazarse hasta Algeciras, ha sido localizada esta semana. Su último rastro conocido se situó cerca de la autovía CV-35, donde su teléfono móvil dejó de emitir señal alrededor del mediodía. Desde entonces, no se había vuelto a tener noticias sobre su paradero.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ya ha retirado de su página web la alerta de búsqueda de la mujer. También lo ha hecho la asociación ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía, tal y como ha adelantado 'Diario Área Campo de Gibraltar'. Por el momento, no han trascendido las circunstancias de la localización ni el lugar exacto en el que fue hallada.
La desaparición de Ilona Hunkova
La desaparición de Ilona, también identificada en algunas informaciones como Ilona Umkova, estuvo marcada por distintos desplazamientos por varias ciudades españolas. Según relató su madre, Nataliya Hunkova, la mujer llegó a España en febrero junto a su pareja, Patrick G., después de que este le propusiera matrimonio. Ambos viajaron en un vehículo Tesla hasta Algeciras, en Cádiz, pero sus planes se truncaron. El hombre fue detenido por un delito que la familia asegura desconocer.
A partir de entonces, Ilona quedó sola en España. El 11 de marzo sufrió un accidente de tráfico que, según explicó su madre, derivó en la retirada de su pasaporte. Sin apoyo cercano, trató de buscar ayuda, incluso en la embajada ucraniana.
La mujer pasó por Barcelona, Madrid, Alicante y Murcia durante las semanas previas a su desaparición. La última vez que habló con su madre fue el 19 de abril. En esa conversación, Ilona le comunicó su intención de regresar a Algeciras, en Cádiz.
Días después, el 25 de abril, el teléfono móvil de la mujer fue localizado por última vez en Llíria, en la provincia de Valencia, según apuntaron fuentes como 'Las Provincias'. A partir de ese momento, no volvió a conocerse información sobre su paradero hasta su reciente localización.
Las autoridades consideraban el caso de "alta vulnerabilidad". La búsqueda llegó a extenderse por distintos puntos de España e incluso por Gibraltar. Su localización pone fin a varias semanas de incertidumbre y a una investigación coordinada entre España y otros países como Noruega, territorio al que se trasladó su familia tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, según informó el medio independiente 'VartOslo'.