Celia Molina Barcelona, 04 MAR 2026 - 10:44h.

La cantante ha publicado varios stories en su cuenta de Instagram animando al Barca desde la grada junto a su hermana, Pilar

Cuenta atrás para el 'LUX Tour', la gira más ambiciosa de Rosalía: fechas clave y la elección de Francia como arranque

Después de triunfar por partida doble en los BRIT Awards, los premios más importantes de la música británica, Rosalía apareció por sorpresa en entre las gradas del partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid, en el que los de la camiseta blaugrana ganaron por un aplastante 3-0. La cantante subió varias historias a su cuenta de Instagram donde se la ve animando al equipo junto a su hermana, Pili, y, ya de paso, 'vacilando' a algunos de los asistentes que tenían a su lado.

Con un abrigo de pelo blanco, su color fetiche desde que lanzó su último disco, LUX, unas gafas de sol - que también ha convertido en una de sus marcas - y una bandera del club en forma de bufanda, Rosalía disfrutó al máximo del partido, celebrando fervientemente cada gol. También se mostró muy cómplice y cariñosa con su hermana, en un viaje inesperado en el que la artista ha vuelto a España a pasar unos días junto a su familia.

Vestida de blanco para animar al Barcelona C.F.

Desde el otro lado de la grada, los aficionados también la grabaron mientras celebraba los tantos del equipo blaugrana. Así ha vuelto a aparecer la catalana después de causar fervor en los BRIT AWARDS, donde hizo una impresionante versión de Berghain, el tema que lleva el nombre de un club alemán y que fue su gran apuesta para el lanzamiento de su nuevo álbum. Tras comenzar la canción en tonos de ópera, acompañada de la orquesta propia del tema, Rosalía montó una RAVE de música electrónica con los acordes, marcándose un apoteósico baile que ha sido masivamente reproducido en las redes sociales.

Su reaparición después de triunfar en los BRIT Awards

El momento fue tan sorprendente que la performance causó un gran furor entre el público y también entre todos los fans que lo han visto por streaming, calificando a Rosalía como una de las cantantes más innovadoras y talentosas de nuestro país. El público británico también reconoció sus habilidades artísticas, otorgándole el premio a la Artista Internacional del Año, que ella recogió con una falda y un corpiño de color rojo, saliéndose momentáneamente del blanco angelical de sus prendas en los últimos meses.

Rosalía. por tanto, se ha convertido en la primera artista española en ganar este galardón, imponiéndose en esta categoría al puertorriqueño Bad Bunny, las estadounidenses Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator. En su discurso de agradecimiento, la catalana dijo que para ella ya había sido suficientemente gratificante haber sido elegida para actuar en la ceremonia y que llevarse el premio era una auténtica "locura". Se resarció así de no haber podido se nominada a los premios Grammy, donde fue la gran ausente, por no haber entrado su disco en los parámetros temporales da la Academia.

Tras 'Berghain' y 'La Perla', Rosalía lanzó el videoclip de su tercer single, 'Sauvignon Blanc', como antesala del inicio de la gira internacional de 'LUX', que arrancará en marzo en Francia y con fechas confirmadas en ciudades europeas como Madrid, Barcelona, Londres o Berlín, así como en Norteamérica.