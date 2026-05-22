El torero Gonzalo Caballero publica en sus redes sociales el regalo que ha hecho al futbolista Kylian Mbappé

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El diestro Gonzalo Caballero ha compartido a través de sus redes sociales varias imágenes junto al delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. A través de varias publicaciones que aparecían los dos, el torero le regaló el capote que el futbolista aceptó muy contento.

Tras ello, han posado varias veces y Caballero ha quedado dejar inmortalizado este momento en su perfil de Instagram, mientras que e futbolista no ha publicado nada en sus redes sociales sobre este momento. Pero Caballero está más ligado al mundo del fútbol de lo que parece, de hecho, hace unos días anunciaba que rendía homenaje a María Caamaño, la niña de 13 años que falleció el pasado 16 de abril por un sarcoma de Ewing.

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María era fanática del fútbol y fue la que ayudó a los jugadores de la Selección Española a levantar la Eurocopa. Y un día, le pidió un autógrafo al diestro, que tras conocerla se volcó en la lucha contra el cáncer infantil. En sus redes sociales, Caballero anunció que volverá a lucir el traje de color rosa y ribetes dorados que la niña escogió para sus corridas benéficas, publicando una serie de fotografías con dicho traje, María y la hermana de ésta, Lucía, que la acompañó hasta en sus últimos segundos de vida.

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El homenaje del torero a María Caamaño

"Este domingo, en homenaje a nuestra Princesa María vestiré de Rosa y oro en Las Ventas. El traje de luces que ella eligió para sus corridas benéficas. Después del percance que sufrí en el hombro no quería volver a ponérmelo nunca más. Pero el otro día, en el hospital, le prometí a su hermana que me lo pondría el 10 de mayo. Que la pequeña nos iba a empujar a triunfar y se lo regalaría después", publicó en sus redes y así cumplió su promesa.