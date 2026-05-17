Iván Sevilla 17 MAY 2026 - 12:35h.

"Me ha desaparecido mi fundón con dos ayudas de Nazario, una espada de entrar a matar y seis palillos", había informado Esaú Fernández

El diestro de Camas había pedido en sus redes sociales que se le diera difusión a lo ocurrido y tras 12 horas, "han aparecido" sus objetos

Compartir







SevillaUn buen susto se ha llevado el torero Esaú Fernández después de que participara en una corrida en Constantina (Sevilla). Le desaparecieron sus espadas, pero ya las ha podido recuperar junto a otros objetos.

El propio matador publicó en sus redes sociales un mensaje en el que denunciaba lo que le había sucedido: "Me ha desaparecido mi fundón con dos ayudas de Nazario, una espada de entrar a matar y seis palillos".

Cerca de las 00:00 horas compartió varias imágenes en sus perfiles de X o Instagram. En esta última red, en el apartado de historias puso una fotografía de cómo es el fundón, que lleva escrito su nombre en la parte superior.

Ese estuche marrón, fabricado en cuero, guardaba lo que el sevillano se había llevado para torear en la plaza de toros de Constantina este 16 de mayo. La cita se enmarcaba en la Feria de Muestras Ganatur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A las 18:30 horas empezaba el evento en el que también participaban los toreros Oliva Soto y Diego Bastos. Seis reses de la Ganadería Lora Sangrán iban a salir al albero.

Esaú Fernández pide difusión y que "ojalá aparezcan" sus espadas

Sin que diera más detalles de cómo ocurrió la desaparición de sus objetos de trabajo, Esaú Fernández, natural del pueblo de Camas, había pedido difusión y que "ojalá aparezcan".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Espero que me podáis ayudar, muchas gracias a todos", había solicitado a quienes le siguen en redes sociales. Transcurridas unas 12 horas de su comunicado público, finalmente ha actualizado que sus espadas ya "han aparecido".