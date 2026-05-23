El actor fue visto por última vez el pasado viernes 15 de mayo de 2026 en su residencia

Muere Patrick Muldoon, el popular actor de 'Melrose Place' y 'Salvados por la campana', a los 57 años

Compartir







El actor de Netflix, Stewart McLean, de 45 años, ha aparecido muerto tras estar desaparecido desde principios de esta semana. Las autoridades han confirmado que su cuerpo ha sido encontrado en Lions Bay, una localidad ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, según informa 'El Tiempo'.

Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio. El actor fue visto por última vez el pasado viernes 15 de mayo de 2026 en su residencia. La familia, al ver que no daba señales de vida, presentaron una denuncia formal por su desaparición y se activó un dispositivo de búsqueda.

Lucas Talent Inc. confirmó la muerte de McLean en un comunicado publicado en Facebook por la agente de talentos Jodi Caplan: "Con gran tristeza decimos adiós a nuestro querido cliente, Stew McLean. Tuve la suerte de haber trabajado con Stew durante más de 10 años. Siempre fue un placer trabajar con él: dedicado, profesional e infinitamente divertido. Muchos directores de casting se han puesto en contacto para compartir sus condolencias con la familia de Stew y con nuestra agencia, y cada mensaje dice lo mismo: qué gran tipo era, y cuánto se le echará de menos".

Creen que ha sido víctima de un crimen violento

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) de Squamish ha descubierto pruebas físicas que podrían determinar que el actor ha sido víctima de un crimen violento. Las autoridades han hecho un llamamiento a la calma y han recalcado que se trata de un "incidente aislado".

Los agentes han descartado que sea una amenaza activa o un peligro inminente para el resto de vecinos que residen en la localidad. De momento, los detalles del crimen están bajo secreto de sumario para no entorpecer el desarrollo de la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Piden colaboración ciudadana

El IHIT ha pedido la colaboración ciudadana para que cualquier persona que tenga información relevante, haya visto movimientos sospechosos entre el 15 y 18 de mayo o cuente con grabaciones de seguridad se comunique con ellos para ayudar en la investigación.

McLean era conocido por sus producciones de gran alcance internacional con series como Virgin River, Arrow, Murder in a Small Town y Travelers.