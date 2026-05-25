Agencia EFE 25 MAY 2026 - 16:29h.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha publicado un selfie con Bad Bunny, juntos en la Sagrada Familia

Desde Lamine Yamal hasta Úrsula Corberó: los famosos que han disfrutado del concierto de Bad Bunny desde 'La Casita'

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El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha publicado este lunes en su perfil de Instagram un selfi con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en la Sagrada Familia de Barcelona.

"Gracias por elegir Barcelona para empezar el Debí tirar más fotos World Tour en Europa", ha indicado Illa en su mensaje en la red social. Bad Bunny actuó en el Estadi Olímpic de Barcelona este viernes y sábado pasados, antes de ofrecer dos conciertos en Lisboa y los diez que tiene programados en Madrid, en el marco de su gira europea.

Fuentes de la presidencia, que no han concretado cuándo se produjo esta foto, han explicado que Bad Bunny quería visitar la Sagrada Familia y que allí se "encontró" con Illa. Justamente, la Sagrada Familia será uno de los escenarios de la visita a Barcelona del Papa León XIV, que acudirá a la basílica para participar en el acto de conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y bendecir la Torre de Jesucristo, el próximo 10 de junio.

Así han sido los conciertos en Barcelona

Benito va de gira con 'La Casita', la zona más VIP del concierto. Pero no todo el mundo puede entrar. Solo los afortunados lo consiguen aunque con ciertas normas: prohibido los móviles. El artista es el encargado de escoger a los invitados y en Barcelona fueron muchos futbolistas como Lamine Yamal y Gerard Piqué, quienes compartieron porche con actrices como Úrsula Corberó o Priscila Delgado.

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El cantante puertorriqueño ha terminado los conciertos en Barcelona despidiéndose por todo lo alto con invitados como Bad Gyal o Bryant Myers e incluso el streamer Ibai Llanos que anunció en sus redes sociales día antes que iba a ser uno de los invitados a la casita que forma parte del espectáculo del artista. Él fue quien dio paso a la canción 'Voy a llevarte pa' PR' con la célebre frase: 'Acho PR es otra cosa'.