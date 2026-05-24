Claudia Barraso 24 MAY 2026 - 10:00h.

Bad Bunny se despide de Barcelona y pone rumbo hacia Madrid: el invitado sorpresa del concierto fue Bryant Myers

El concierto de Bad Bunny que enciende Barcelona: 50.000 personas, un arranque en catalán, 'La Casita' del Barça y Bad Gyal en el escenario

Compartir







Bad Bunny lo ha vuelto a hacer: ha deslumbrado en el Estadi Olímpic de Barcelona con su 'sazón' de Puerto Rico por el tour de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', en el que es el último concierto de sus dos conciertos en la capital catalana y que abre la gira europea del puertorriqueño.

Con una 'set list' de 33 canciones, Bad Bunny ha hecho un repaso de los éxitos de su último disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', así como de álbumes precedentes en un estadio que no ha parado de corear 'Benito, Benito' en cada pausa del espectáculo.

El puertorriqueño dejó el listón muy alto después de que la invitada estrella del concierto del pasado viernes 22 de mayo fuese la catalana Bad Gyal, pero no ha defraudado sorprendiendo a sus fans con Bryant Myers, cantando la canción ‘Triste’, la mítica canción de ambos artistas que no paró de sonar desde 2018.

Además de artistas, amigos y de Puerto Rico los dos, se han despedido de Barcelona por todo lo alto, rememorando sus principios y momentos más apoteósicos cuando sacaron temas como ‘Seda’. La recta final ha sido para 'Yonaguni', 'El apagón' y 'DtMF', que da nombre al álbum, y en la que el cantante ha pedido al público que guardaran los móviles y ha aprovechado para hacer un pequeño manifiesto: "DtMF también va de esto, de disfrutar los momentos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los próximos conciertos en Madrid

Ha acabado con 'EoO', con la que ha puesto a perrear a todo el Estadi Olímpic y el concierto ha cerrado con el lanzamiento de fuegos artificiales y una traca final. Y con esto, el artista pone rumbo hacia Madrid, donde realizará 10 conciertos y que, aunque parezcan muchos, hay muchos de sus fans que no han conseguido entrada en ninguno de ellos.

La capital espera ansiosa la llegada del cantante y todos los 10 conciertos se realizarán en el estadio Riyadh Air Metropolitano y las fechas son las siguientes: 30 y 31 de mayo, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.