El artista es el encargado de escoger a los invitados y en Barcelona fueron muchos futbolistas los afortunados que estuvieron allí

Ibai Llanos explica cómo le invitaron a gritar el lema "Acho 'PR' es otra cosa" en el concierto de Bad Bunny: "Tengo que tener orgullo"

Compartir







BarcelonaLas redes sociales se han llenado de comentarios de usuarios que acusan a un influencer de quejarse tanto desde la VIP en el concierto de Bad Bunny de Barcelona para que lo cambiaran a la casita. El cantante puertorriqueño lleva solo dos conciertos y han sido suficientes para desatar la locura en España.

Benito va de gira con 'La Casita', la zona más VIP del concierto. Pero no todo el mundo puede entrar. Solo los afortunados lo consiguen aunque con ciertas normas: prohibido los móviles. El artista es el encargado de escoger a los invitados y en Barcelona fueron muchos futbolistas como Lamine Yamal y Gerard Piqué, quienes compartieron porche con actrices como Úrsula Corberó o Priscila Delgado.

Algunos influencers fueron reclutados por un ojeador

Ibai Llanos fue el escogido por Bad Bunny para que gritase su lema de honor. Al final, todos se sintieron puertorriqueños por un día. Lo mismo le ocurrió a algunas influencers que fueron reclutadas in situ por un ojeador. Mientras, alguno se quejaron del poco espacio que había en pista: "Esto es inhumano, no es que no podemos ni respirar. Asfixiante, no podemos movernos, no podemos hacer nada".

Ahora, el perreo se dirige hacia Madrid, donde Bad Bunny pondrá a todo el mundo a bailar durante 10 días. Y lo más importante de todo es que la casita buscará inquilinos.

Las reservas de alojamiento en Madrid se disparan por los conciertos de Bad Bunny

Las 10 actuaciones que Bad Bunny ofrecerá en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre el 30 de mayo y el 15 de junio han disparado las reservas de alojamiento en Madrid, según los datos recopilados por ATRÁPALO, compañía española líder en viajes y experiencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En concreto, Madrid se sitúa como el primer destino de turismo urbano nacional durante ese periodo, con un 23% de las reservas de alojamiento en la plataforma de ATRÁPALO. Destaca especialmente la semana del 1 al 7 de junio, la primera del mes, donde se concentra el 45% de las reservas de alojamiento en Madrid para el periodo de los conciertos del artista puertorriqueño, mientras que la segunda semana de junio acapara el 33% de las reservas en Madrid.

Se prevé la asistencia total de 500.000 personas a los conciertos de la capital, de las cuales se estima que un 40% sean fans procedentes de fuera de la región.