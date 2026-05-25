Ibai Llanos ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales cómo el equipo de Bad Bunny le invitó a gritar el lema "Acho 'PR' es otra cosa" en el concierto de Barcelona

Ibai Llanos, "invitado a la casita" del concierto de Bad Bunny en Barcelona, al grito de "Acho 'PR' es otra cosa"

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BarcelonaBad Bunny ha sido el auténtico protagonista de este fin de semana en Barcelona. El puertorriqueño ha deslumbrado con sus dos fechas en el Estadi Olímpic de la ciudad condal con su 'sazón' de Puerto Rico por el tour de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Con un 'setlist' de 33 canciones, Bad Bunny repasaba los éxitos de su último disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', así como de álbumes precedentes en un estadio que no paraba de corear 'Benito, Benito' en cada pausa del espectáculo.

En estas dos fechas en Barcelona, los fans coreaban a todo pulmón los temas de la carrera del artista puertorriqueño. Fans y seguidores que han abarrotado el estadio barcelonés y entre los que se han podido ver a rostros conocidos. Algunos de estos famosos que han acudido al concierto de Bad Bunny en Barcelona han sido personajes como Ibai Llanos, Ursula Corberó, Bad Gyal o jugadores como Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Joan Garcia, Robert Lewandowski o Wojciech Szczesny.

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¿Cómo invitaron a Ibai Llanos a ser uno de los protagonistas del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' de Barcelona?

Precisamente, uno de ellos ha vuelto a protagonizar un momento viral al ser el encargado de gritar a pleno pulmón el famoso lema "Acho 'PR' es otra cosa" de Bad Bunny. Con el público completamente entregado, Benito daba paso a Ibai llanos para que fuese el encargado de presentar este momentazo. Agarrando el micrófono y gritando con todas sus fuerzas, el creador de contenido se dejaba las fuerzas para no romper con el ambiente de fiesta y diversión que había creado Bad Bunny.

Tan solo unos segundos después, las redes sociales se llenaban de vídeos y de comentarios en el que los usuarios comentaban la aparición estelar de Ibai Llanos. Pues bien, viendo la revolución que ha causado su cameo en el 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour' el creador de contenido vasco ha explicado a sus seguidores cómo hizo para ser el encargado de pronunciar el famoso e icónico lema de Bad Bunny.

"'Storytime' de cómo acabe diciendo 'acho PR es otra cosa' en el concierto de Bad Bunny. Te voy a explicar la historia. Estaba yo en la casita, al fondo del todo. Perfil bajo total, en primera fila todo el mundo bailando y yo ahí no pintaba nada. De repente aparece alguien del equipo de Bad Bunny, alguien que trabajaba en el evento. Me dice: 'qué, te lo estas pasando bien' y digo 'sí, sí, sí... muy guapo' y me dice 'oye, tú dirías Acho PR es otra cosa' y yo 'no, hombre, no... cómo voy a decirlo, esto es mucha responsabilidad encima generalmente sale gente del público y tal... no, no, no qué va... ' y me dice '¿te has cagau?', pero literal me dice '¿te has cagau?' y se ríe y se empieza a descojonar y yo ahí con un poquito de orgullo le digo 'no hombre, no. Cagao tampoco pero es mucha responsabilidad' y me dice 'mira, vamos a hacer una cosa. Yo le digo a Benito que estás aquí, le digo a Bad Bunny que estoy contigo y que él decida si lo haces tú o no' porque ellos llevan unos micrófonos con los que se comunican durante el evento, durante el concierto", comienza explicando el creador de contenido en un 'reel' subido a su cuenta de Instagram.

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Ibai Llanos se 'justifica' ante las críticas: "No tengo acento boricua no tengo ese flow"

Justo después, Ibai Llanos compartía cómo se dirigió a él Bad Bunny cómo le convirtió en el protagonista de la noche durante tan solo unos segundos: "De repente a los dos minutos veo que Bad Bunny me empieza a mirar a ver dónde estoy y me dice 'levanta la mano que te vea'. Empieza a apartar a todo el mundo y me dice 'cabrón, hazlo bien, confío en ti'. Yo en ese momento me sentía como un jugador del Manchester City al que Guardiola le acaba de llamar del banquillo para salir a jugar y le dice 'venga, confío en ti'. Yo le digo 'lo voy a hacer con energía, confía en mi'. Claro, yo ya me vine arriba. Coño, tengo que tener orgullo. Entonces voy ahí, con el micrófono y con el DJ y el tío me explica un poco cómo se hace y me dice 'te vas a escuchar con delay (retardo) tú no te preocupes, tú tira para delante'. Y digo 'yo le meto con dos cojones' y aquí veis el momento en el que dije 'Acho, PR es otra cosa'. Puntuad".

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Como siempre pasa en estas ocasiones, el momento protagonizado por Ibai Llanos provocó alguna que otra crítica de usuarios que quisieron cargar contra el creador de contenido. Por eso, Ibai Llanos ha bromeado sobre estas críticas y ha reconocido que, aunque le puso toda la energía, no tiene el "flow" boricua: "Soy de España, no tengo acento boricua no tengo ese flow. Le metí flow caster (...) Mucha gente me ha dicho que el acho me ha quedado muy murciano, pero ¿qué pensáis? Joder le he metido con energía, con el corazón en la mano. No le puedo hacer más".