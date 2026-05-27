Claudia Barraso 27 MAY 2026 - 18:23h.

Carmen Machi ha sido fotografiada en el Teatro de Rojas en Toledo con su pareja Vicente: pocas veces han sido vistos y fotografiados juntos

La actriz Carmen Machi recibe el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida de la Academia de Televisión

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Carmen Machi ha conseguido ser una de las actrices españolas más conocidas del mundo de la interpretación desde que dio vida al personaje de ‘Aída’, una de las series españolas que ya forman parte de la historia.

De su trayectoria profesional conocemos muchos detalles, cada uno de sus proyectos y todos los premios que ha recibido. De hecho, este miércoles recibía en el Teatro de Rojas en Toledo, la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, de la mano de Felipe VI y doña Letizia.

Antes de recibir este reconocimiento, la intérprete ha acudido junto al resto de premiados a una cena en el Cigarral del Ángel, junto a otras muchas personalidades y políticos, como Emiliano García-Page. Y aunque la actriz ha querido mantener su vida personal en privado, no ha podido faltar a esta cita tan importante su pareja, Vicente, con el que lleva muchos años de relación, pero que se ha dejado ver junto a ella pocas veces.

Sobre su relación con Vigente

Es la tercera vez que Vicente aparece junto a la actriz, tal y como recoge el medio ‘Ok Diario’. La primera de ellas fue en 2005, en ‘Los Bombines de San Isidro’ y en 2015 en la Gala de los Premios Goya, cuando ganó el premio a la Menor Actriz de Reparto. La pareja solo ha sido fotografiados juntos en ocasiones muy especiales y, sobre todo, cuando la actriz obtiene un importante reconocimiento.

Carmen y Vicente llevan décadas juntos y viven en un piso en Malasaña, Madrid, según explica el mismo medio y jamás han dado el paso de casarse y Machi confesó el motivo en el estreno de ‘Amor de Madre’, asegurando que “le daba miedo” dar ese paso: “Yo no me siento incompleta por no tener hijos y soy muy feliz, pero habría que reflexionar sobre esto”.