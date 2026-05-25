Rumer Willis, ha vuelto a hablar públicamente sobre cómo se encuentra el actor tres años después de su diagnóstico de demencia frontotemporal

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La salud de Bruce Willis sigue generando preocupación entre sus fans. Desde que en 2022 su familia anunció que el actor padecía afasia y, después, en 2023, confirmara que sufría demencia frontotemporal, cada actualización sobre su estado sigue siendo motivo de alarma.

Ahora ha sido su hija mayor, Rumer Willis, quien ha vuelto a hablar públicamente sobre cómo se encuentra su padre. En una entrevista en el pódcast 'The Inside Edit', Rumer se ha sincerado sobre el complicado momento que atraviesa la familia, narrando el deterioro del protagonista de 'La jungla de cristal'.

La actriz ha explicado: "Nunca volverá a ser el mismo. Pero estoy muy agradecida de poder seguir viéndole. Aunque ahora nuestra relación entre nosotros es diferente, siento una gran gratitud".

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Una de las frases que más ha llamado la atención de sus declaraciones es la forma en la que describe el cambio emocional de Bruce Willis debido a la enfermedad. Según Rumer, el actor, conocido durante décadas por su imagen de hombre duro y héroe de acción, muestra ahora una faceta mucho más vulnerable y sensible.

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"Hay ternura en él. Siempre ha sido un tipo muy macho y ahora hay en él una especie de… fragilidad no es la palabra, pero sí una ternura que quizá el hecho de ser Bruce Willis no le habría permitido mostrar del todo", ha aseverado.

Asimismo, ha manifestado que está "muy agradecida de tener una hija que pudo conocerlo", refiriéndose a su hija de tres años, Louetta, fruto de su relación con su exnovio Derek Richard Thomas, y se ha pronunciado sobre cómo la familia afronta su enfermedad.

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"Estoy muy agradecida por cómo nuestra familia se ha unido de esta manera. Y, claro, no lo hacemos a la perfección, pero siempre nos esforzamos por mantenernos conectados y encontrar maneras de estar juntos y apoyarnos mutuamente en algo que no tiene precedentes".

Rumer Willis ha indicado que, antes del diagnóstico de su padre, no tenía ni idea de lo habitual que es esta enfermedad. "Ahora mucha gente me para y me comenta que su tío o su padre la tienen. Tengo otros amigos cuyos padres han fallecido y, aunque nuestro tiempo juntos ahora es diferente, sigo estando muy agradecida de tener este tiempo".

La enfermedad de Bruce Willis y el estado del actor

Bruce Willis fue diagnosticado de afasia en marzo de 2022, un trastorno neurológico que afecta a la capacidad de comunicación, comprensión y lenguaje. Poco después, su familia confirmó que el cuadro había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa mucho más grave.

La demencia frontotemporal afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, zonas relacionadas con el lenguaje, la conducta, la personalidad y la toma de decisiones. A diferencia del alzhéimer, suele aparecer antes de los 65 años y provoca cambios en el comportamiento y la comunicación de quienes la padecen.

La propia familia del actor describió la enfermedad como "cruel" cuando hicieron público el diagnóstico definitivo.

Aunque el entorno intenta mantener cierta privacidad, durante los últimos meses han ido ofreciendo pequeñas actualizaciones. Rumer aseguró a principios de 2025 que su padre estaba "muy bien dentro de las circunstancias".

Emma Heming Willis, esposa del actor, ha explicado en varias ocasiones que Bruce ya no es consciente de su enfermedad debido a la anosognosia, un trastorno neurológico que algunos pacientes con demencia sufren y que impide reconocer el propio deterioro.

Emma también ha revelado que la familia ha tenido que reorganizar su vida para adaptarse a las necesidades del actor. Según contó, Bruce vive en una casa apartada y adaptada a sus necesidades y continúa teniendo movilidad, pero sus problemas cognitivos y de comunicación han avanzado.