La actriz de 'El diablo se viste de Prada 2' ha decidido sincerarse ahora sobre un problema de salud que cambió por completo su vida

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Anne Hathaway ha revelado uno de los problemas de salud más delicados que ha afrontado en silencio durante los últimos años. La actriz ha explicado que se quedó "legalmente ciega" de un ojo durante 10 años a causa de una enfermedad.

Tal y como ha confesado en el podcast 'Popcast' del 'New York Times', la intérprete de 'El diablo viste de Prada' sufrió una catarata en el ojo izquierdo que la provocó la ceguera parcial durante casi toda su década de los 30 años, una situación que mantuvo en privado y de la que ha decidido sincerarse ahora.

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"Quizás esto sea demasiada información. Estuve medio ciega durante 10 años", ha aseverado. Hathaway explica que afectó su visión "tanto que prácticamente quedé legalmente ciega del ojo izquierdo", provocándole un estrés sin precedentes en su vida.

"No me di cuenta de lo grave que era y del estrés que estaba sufriendo hasta que finalmente pude verlo con claridad", ha indicado.

Su problema de salud y la cirugía

Después de permanecer durante aproximadamente una década con el problema, decidió someterse a una cirugía. "No sabía lo mal que veía hasta después de la operación", ha afirmado la intéprete de 'Princesa por sorpresa'.

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La intervención quirúrgica supuso un cambio radical. Hathaway describe que el cambio fue "milagroso" al recordar el momento en que recuperó la nitidez visual después de tantos años conviviendo con la afección. "Desde entonces me he tranquilizado. No me había dado cuenta de que en realidad estaba afectando mi sistema nervioso”.

Las declaraciones han sorprendido porque Hathaway mantuvo la enfermedad completamente en privado mientras continuaba con su intensa carrera profesional en Hollywood. Durante esos años participó en un sinfín de rodajes, promociones y apariciones sin que prácticamente nadie supiera la situación médica que atravesaba.

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"Aprecio la vista porque, literalmente, siento que cada día, al despertar, puedo ver como veo. De hecho, pienso: 'Hace dos generaciones, eso no habría sido una opción para alguien como yo'. Así que, en realidad, me siento muy conectada con ese tipo de milagro", ha sentenciado.

Las cataratas consisten en la pérdida de transparencia del cristalino del ojo, algo que provoca visión borrosa, deslumbramientos, dificultad para enfocar y problemas para percibir los colores y la profundidad. Aunque suelen relacionarse con personas de edad avanzada, también pueden desarrollarse antes de tiempo debido a factores genéticos, lesiones, enfermedades metabólicas o determinados tratamientos médicos.

En muchos casos, la pérdida de visión se produce de manera tan gradual que quienes la padecen tardan años en detectar el deterioro real. Y eso fue lo que le ocurrió a Hathaway.

La confesión sobre su problema ocular llega además en un momento en el que Anne Hathway se había convertido en tema de conversación en redes sociales por su aspecto físico. En las últimas semanas, numerosos comentarios especulaban sobre un supuesto retoque estético o un lifting facial.

La actriz también ha querido zanjar esos rumores asegurando: "Estamos en un momento en que la gente se siente muy segura al dar por sentado que lo que cree es un hecho, y a veces lo que cree es cierto y a veces no. Las especulaciones se han vuelto tan intensas que sientes la necesidad de contar tu verdad. Quería dejar claro que no, que no tomé ninguna decisión médica trascendental".