Patricia Martínez 30 MAY 2026 - 05:30h.

3.700 militares participarán en el desfile programado para este sábado en la Avenida de Samil

Nuevo hito de la princesa Leonor: la Casa Real anuncia que participará por primera vez en el Día de las Fuerzas Armadas junto a los reyes

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VigoA pocos días de la celebración del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, la ciudad ya vive inmersa en el mayor despliegue militar que se ha visto en mucho tiempo.

Y aunque el acto principal de esas celebraciones está programado para el próximo sábado 30, con el desfile donde estarán presentes tanto los Reyes de España como la princesa de Asturias, estos días previos ya se puede disfrutar de un programa de numerosas actividades, exhibiciones y ensayos. Como ejemplo, la exhibición estática que ser puede visitar estos días en la zona de As Avenidas y el Muelle de Trasatlánticos del puerto de Vigo, y donde se puede conocer más de cerca tanto las actividades como el material utilizado por las diferentes unidades de Tierra, la Armada, o la UME.

Encuentro de músicas militares y la Revista Naval, las citas previas al desfile

Este miércoles ya se celebró una exhibición de personal y material en las instalaciones deportivas, junto al estadio de fútbol de Balaidos, donde unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o la Guardia Civil ofrecieron diversas demostraciones con unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros.

El jueves 28, desde las 19:15 h, en la Porta do Sol tendrá lugar un encuentro de músicas militares en el que participarán, entre otras, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. También lo harán la Unidad de música de la Guardia Real, la Unidad de música de la Escuela Naval Militar, la Unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, la Unidad de música de la Guardia Civil y la Banda municipal de Vigo.

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Para el viernes 29 está programado uno de los platos fuertes, sin duda uno de los momentos más vistosos de la semana: la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. El acto estará presidido por El Rey y contará con presencia de la reina Letizia. Esta exhibición tendrá lugar a las 15:30 horas en la ría de Vigo. Buques de la Armada y la Guardia Civil navegarán por la ría, ofreciendo una estampa histórica frente a las Islas Cíes. Esa misma tarde, desde las 17:15 horas en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil, con demostraciones de guías caninos y una exhibición ecuestre de la Guardia Real.

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3.700 militares, 30 aeronaves y la cabra de la Legión en el desfile del sábado

El sábado 30 es el día grande, el día de las Fuerzas Armadas. Y en esta ocasión, la Princesa de Asturias asistirá por primera vez al acto central del Día de las Fuerzas Armadas, celebrado en Vigo. Así, los Reyes Felipe VI y Letizia estarán acompañados por su hija mayor en esta ocasión durante la parada militar que recorrerá a mediodía la avenida de Samil y en la que participarán más de 3.700 militares.

En concreto, participarán 3.402 hombres y 344 mujeres integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la UME ataviados con uniformidad de gala. También desfilarán 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, la cabra Baraka, según ha informado el Ministerio de Defensa.

En cuanto a los medios, en el desfile aéreo saldrán 30 aeronaves de caza, 16 aeronaves de transporte más la aeronave del salto paracaidista y 25 helicópteros. En el desfile motorizado, los ciudadanos podrán disfrutar de 109 vehículos y 32 motos.

Asimismo, está previsto el tradicional salto paracaidista, que en esta ocasión corre a cargo del subteniente Alberto Vidal, que actuará como guía, y del sargento primero Pablo García Matanza. Son oriundos de Pontevedra y Lugo, respectivamente, como un gesto con Galicia.

Cortes y restricciones de tráfico en la zona de Samil

Todo este calendario de celebraciones, exhibiciones y desfiles está alterando estos días la movilidad en la ciudad de Vigo. El día más complicado para el tráfico será el sábado 30, ya que desde primera hora de la mañana se cortará por completo el tráfico de la Avenida de Samil y aledaños y también se desaconseja el uso de vehículos privados de 8 a 15.00 en el entorno. Pero los cortes empezarán ya el mismo jueves 28 de mayo, cuando la Avenida de Samil estará cortada de 21 a 2.00 horas de la madrugada desde la rotonda del hotel Attica y hasta las pistas deportivas de Samil. Estará prohibida la circulación porque habrá un ensayo del batallón.

El viernes 29 habrá restricciones de acceso a la Avenida de Samil desde el Museo del Mar y hasta la rotonda del hotel Attica, ya que el convoy militar que transporta los vehículos participantes en el desfile del día 30 tiene que ubicarse en esa zona.

El sábado 30 se celebrará el desfile, y toda la zona de Samil y alrededores tendrá el tráfico prohibido o restringido y se recomienda el uso del transporte público o llegar caminando hasta la playa.

Tanto el viernes como el sábado, Vitrasa habilitará lanzaderas especiales desde el centro hacia Samil y en sentido contrario. Y además, las líneas C3, L15 y C1 tendrán refuerzos y ampliaciones según demanda.

Todo el plan de tráfico, con las restricciones y las líneas de refuerzo del transporte público se puede consultar aquí. Desde el Concello de Vigo insisten en que todos los interesados en asistir en que revisen los cortes de tráfico y accesos y apuesten por el transporte público o los taxis para acudir al desfile, siguiendo las indicaciones y señalización de la policía local.