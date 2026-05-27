La heredera al trono presidirá el acto central con el que se conmemorará el Día de las Fuerzas Armadas 2026 este próximo 30 de mayo

La princesa Leonor se 'cuela' en el acto del rey Felipe en Murcia: su mensaje y la tierna reacción de su padre

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La princesa Leonor presidirá por primera vez junto a los reyes Felipe y Letizia el acto central con el que se conmemorará el Día de las Fuerzas Armadas 2026 este próximo sábado, 30 de mayo, en Vigo.

La participación de la princesa de Asturias se ha convertido en uno de los acontecimientos institucionales más esperados del año. No solo porque marcará su regreso a la agenda pública tras meses centrada exclusivamente en su formación militar, sino porque supondrá además un nuevo paso en su preparación institucional.

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Tal y como se ha conocido, la decisión se ha incorporado a última hora en la agenda oficial de Zarzuela.

En el desfile del Día de las Fuerzas Armadas está previsto que participen 3.746 integrantes de la Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias.

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Su presencia llega después de varios meses de discreción pública. Desde comienzos de año, la princesa ha estado plenamente integrada en la recta final de su instrucción militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde completa el tercer y último curso de su formación en los tres ejércitos.

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Durante este tiempo, sus apariciones han sido muy limitadas. De hecho, la última vez que se dejó ver en un acto institucional fue el pasado 6 de enero junto a los soberanos en la Pascua Militar.

Casa Real ha mantenido un perfil mucho más institucional y reservado de la heredera, centrado en consolidar su papel dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso, su presencia en Vigo ha llamado especialmente la atención, ya que no solo participará como alumna militar, sino como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

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Aunque Leonor ya había participado en otros actos militares relevantes, nunca había presidido junto a los reyes el acto central del Día de las Fuerzas Armadas.

La diferencia es importante. Esta celebración representa una de las ceremonias militares más solemnes del calendario español y está ligada a la figura del monarca como mando supremo de los ejércitos.

Ahora, la heredera al trono afronta el cierre definitivo de su formación militar. En apenas unos días recibirá varios reconocimientos oficiales, entre ellos la Medalla de Oro de la Región y las distinciones de San Javier, donde se ha convertido en una figura ya muy querida.

Después de pasar por el Ejército de Tierra en Zaragoza y la Armada en Marín, Leonor concluirá en Murcia los tres años de formación castrense diseñados para la futura jefa del Estado.