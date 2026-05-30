La reina Letizia se ha decantado por un vestido azul de Juan Vidal para el evento celebrado en Vigo

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La reina Letizia se ha convertido en la mejor vestida en el Día de las Fuerzas Armadas. Su estilismo no ha pasado desapercibido tras utilizar un vestido de marca española que ya usó en 2023. Un modelo que, sin duda, marcará tendencia esta Primavera/Verano.

A Letizia le gusta seguir todas las tendencias pero también le encanta darle una segunda vida a las prendas que merecen la pena. La reina sabe escoger el mejor outfit para cada ocasión y su look en Vigo ha sido otra prueba más de ello.

Los detalles del vestido de la reina Letizia

La reina Letizia se ha decantado por un vestido azul de Juan Vidal. Un modelo diseñado con largo midi, escote en pico decorado con volantes y manguita larga, con el que ya la vimos el Día de la Hispanidad de 2023. Una prenda atemporal, ideal para una primavera en el norte y estampado con el icónico print floral que es tendencia cada verano y que daba un toque dulce y romántico a su imagen, según 'Mujer.es'.

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Este vestido lo ha combinado con unas sandalias blandas con tacón cómodo y con un bolsito a tono. Este look ha ido acompañado de su maquillaje de confianza, con un ligero ahumado en sus ojos, junto a su melena suelta peinada con ondas naturales.

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Nervios y complicidad entre Leonor y los reyes

El Día de las Fuerzas Armadas, una conmemoración que se lleva celebrando en España desde 1978 para homenajear a los Ejércitos y a la Armada. Pero esta ocasión ha sido todavía más especial por la presencia de la princesa Leonor. Leonor no ha quitado ojo a todos los movimientos de su padre, el rey Felipe.

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Para ella, sus gestos son el ejemplo a seguir para el día en el que ocupe el puesto de su padre como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también ha encontrado un gran apoyo en la reina Letizia, quien no ha dudado en mostrarle el momento perfecto para saludar a los presentes.

Su presencia llega después de varios meses de discreción. Desde comienzos de año, la princesa ha estado plenamente integrada en la recta final de su instrucción militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde completa el tercer y último curso de su formación en los tres ejércitos.