Chipiona rinde homenaje de Rocío Jurado en el 20 aniversario de su muerte. Como cada año, la 'Asociación Cultural RJ La más grande' ha celebrado en la ciudad natal de la cantante una ceremonia en su honor. Un evento al que no han faltado la familia de la artista. Sin embargo, también ha habido sonadas ausencias como la de Rocío Carrasco y Amador Mohedano. Este último, sí que estuvo presente al inicio de la jornada, pero abandonó la misa antes de que terminase. ¿Qué le ocurrió?
Gloria Camila, Rocío Flores y Ortega Cano, entre muchos otros familiares de 'La más grande' no se han perdido el homenaje que comenzaba con una misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Regla. El hermano de la cantante, Amador Mohedano, también se encontraba allí, pero, en un momento dado, ha abandonado la ceremonia. En 'Fiesta', hemos podido hablar con él para conocer el motivo:
"Estoy bien, únicamente que tengo la espalda día sí y día también fastidiada. He estado en la misa, pero es que no podía aguantar. Ahora vendrán a pincharme. Me he emocionado porque querría haber hecho todo el recorrido y no he podido. Me he tenido que venir a casa y aquí me he quedado", ha contado, zanjando toda posibilidad de que su ausencia fuese para evitar encontrarse con su exmujer, Rosa Benito.
Además, el hermano de Rocío Jurado se ha sincerado sobre cómo se siente en un día como hoy dedicado a su hermana: "No lo he superado, es complicado. Mi casa la tengo toda llena de fotos de Rocío (...) Es un día muy emotivo, yo ya he llorado esta mañana con mi sobrina, Gloria, y otra vez ahora. Respecto a la ausencia de Rocío Carrasco, Amador ha hablado con contundencia: "No la echamos de menos nadie. Sabemos que ni va a venir ni nada, ya a eso te acostumbras.
El emotivo homenaje a Rocío Jurado: la inauguración de la placa en la Estrella
Para conocer todos los detalles sobre cómo ha sido el acto de homenaje a Rocío Jurado, una reportera de 'Fiesta' se ha trasladado hasta Chipiona para contárnoslo todo y hablar con varios de los presentes. "La tengo puesta en el corazón, en mi cabeza, en mi memoria", le ha dicho un emocionado Ortega Cano a la reportera.
Asimismo, tras la misa, los presentes han continuado el recorrido hasta la localización donde se ha inaugurado la placa con las coordenadas de la estrella que la asociación compró a Rocío Jurado hace 20 años. Para finalizar, los asistentes se trasladaron al mausoleo del Cementerio de San José, donde descansan los restos de la artista. Allí, amigos, familiares y seguidores han depositado flores ante su tumba, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.