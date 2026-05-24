Fiesta 24 MAY 2026 - 19:11h.

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¡El amor está en el aire! Son muchas las parejas de famosos que esta primavera pasarán por el altar para dar el 'sí, quiero'. Una auténtica avalancha de bodas que promete dejar momentos de lo más inolvidables. Desde Cristiano Ronaldo, pasando por Carlos Hererra o Raquel Bollo, son varios los rostros conocidos que ya ultiman los detalles de uno de los días más importantes de sus vidas. Al igual que varios de los colaboradores de 'Fiesta' como Suso y Marieta.

Se acerca el gran día para Suso y Marieta, quienes en tan solo cuarenta días estarán celebrando su unión matrimonial en una ceremonia que celebrarán en Toledo. Desde que anunciaron su compromiso este verano con un emotivo vídeo tras un año juntos, la pareja se encuentra inmersa en los preparativos del mismo, compartiendo en sus redes sociales todos sus avances.

Una boda que está dando mucho que hablar incluso antes de producirse, en especial, después de que el decorador Juan Carlos Losa, cargase duramente contra ellos asegurando que lo habían dejado tirado. Unas críticas a las que se sumó el también colaborador de 'Fiesta', Miguel Frigenti, con el que Suso y Marieta protagonizaron un tenso enfrentamiento hace apenas un par de semanas.

Suso, sobre los preparativos de su boda con Marieta: "Yo relego"

Esta tarde, Marieta y Suso han vuelto al programa de Emma García para sincerarse como nunca sobre los preparativos de su boda, explicando cómo están viviendo este momento que, por lo general, suele provocar alguna que otra disputa entre las parejas. "Yo eso que dicen de que las parejas se pelean durante la preparación creo que es un mito", ha señalado Marieta. Momento en el que Suso ha aprovechado para lanzar un consejo a los futuros maridos: "Ceder".

Al escuchar a su novio, Marieta ha querido lanzar otro consejo a las futuras esposas con el que ha hecho una confesión: "Yo tengo otro, que es la realidad, es que no los lleven a las reuniones. Yo hago las reuniones sola". "Delego porque si digo que no tengo que volver a empezar", ha admitido Suso tras escuchar a su futura mujer, quien ha reconocido: "Me ayuda mucho y me dice a las cosas que sí. Me ha salido muy bien".

También, la pareja ha hablado sobre sus despedidas de solteros y Suso Álvarez ha anunciado que la suya tendrá lugar el próximo fin de semana: "Me voy de despedida". Asimismo, Marieta y Suso se han sincerado sobre dineral que les está costando la boda, en la que van a cubrir el cubierto de sus invitados.