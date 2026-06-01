Alberto Rosa 01 JUN 2026 - 19:49h.

La actriz ya demandó a Baldoni por acoso sexual en 2024, a lo que el actor respondió con una contrademanda

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La actriz Blake Lively demandó en 2024 al director y coprotagonista junto a ella de la película ‘Romper el círculo’, Justin Baldonu, al que acusó de acoso sexual durante la grabación y de una posterior campaña de desprestigio. Como represalia, Baldoni respondió con una contrademanda de más de 344 millones de euros contra ella y su pareja Ryan Reynolds.

El actor acusó a Lively de improvisar un beso que no estaba en el guion de la película. Se trataba de una de las escenas eliminadas que dura un minuto y que Baldoni presentó como prueba en el juicio. En el vídeo aparece acercándose a Ryle, el personaje de Baldoni, disculpándose por interrumpir su día y plantándole un beso rápido en la cara.

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Ambos intérpretes llegaron finalmente a un acuerdo para evitar un juicio explosivo en un caso multimillonario. Sin embargo, Lively ha vuelto ahora a los tribunales para exigir a Baldoni una indemnización por la demanda por difamación de 400 millones de dólares que él interpuso contra ella, una demanda que fue desestimada por el juez.

Una "campaña de desprestigio"

Lively exige que se le paguen sus honorarios legales más las costas procesales, además de una indemnización por daños y prejuicios triplicada y daños punitivos. No se ha detallado la cantidad exacta de dinero que reclama la actriz, pero se informa que ambos han gastado hasta 60 millones de dólares en abogados durante su batalla legal, lo que significa que la suma probablemente ascenderá a varios millones.

Lively había exigido 160 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios tras demandar a Baldoni por acoso sexual y por lanzar una "campaña de desprestigio" en su contra después de que ella denunciara su presunta conducta en el set de la película, que se estrenó en agosto de 2024. En abril, un juez desestimó la mayor parte del caso, incluidas todas las acusaciones de acoso sexual, y semanas después ambas partes llegaron a un acuerdo sin que mediara dinero.