Celia Molina 01 JUN 2026 - 10:25h.

Matt Brown fue uno de los protagonistas del reality 'Mi familia vive en Alaska', que narraba en el bosque de un matrimonio y sus hijos

Tras pasar varios desaparecido, y con un largo historial de adicción al alcohol, su hermano sacó su cuerpo de un río de Washington

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El pasado 30 de mayo, el cuerpo sin vida de Matt Brown, uno de los protagonistas de la serie de 'Discovery Channel', 'Mi familia vive en Alaka' (Alaskan Bush People) fue encontrado en un río de Washington, tras pasar varios desaparecido. Matt, de 42 años, se hizo muy conocido en Estados Unidos y en España (el programa también fue emitido por DMAX) por formar parte de la docuserie que seguía la vida de los Brown, un matrimonio con siete hijos que cambió su vida para irse a vivir a un bosque de Alaska.

La noticia de su muerte la dio uno de sus hermanos, Bear Brown, a través de las redes sociales. En su publicación, aclaró, además, que la familia creía que Matt, que tenía antecedentes de abuso de sustancias y estaba distanciado de sus seres queridos, se había "quitado la vida".

"Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas y se identificó positivamente como Matt. Sinceramente, nunca habría sospechado que se haría daño a sí mismo. Llevaba mucho tiempo pasando apuros, como ya he mencionado, y me preocupaba que acabara, no sé, con una sobredosis o algo así. No pensé que se haría daño a sí mismo. Parece que la lesión es autoinfligida", dijo Bear Brown, a la espera de los resultados oficiales de la autopsia.

Matt llevaba varios días desaparecido

Bear añadió que su hermano, Noah Brown, estaba en el lugar de los hechos y que "ayudó a los agentes a sacar a Matt del agua", ayudando también con las labores de identificación del cadáver. El hijo menor de la familia Brown, llevaba días buscando a su hermano mayor, antes de que su cuerpo fuera finalmente hallado en un río, según la declaración en redes del propio Noah:

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"Es tarde y tengo malas noticias... Ha sido un día largo", comenzó Noah, de 33 años, en el emotivo vídeo. "Durante los últimos días, he estado trabajando con equipos de búsqueda y rescate para intentar localizar el cuerpo. Y hoy, el equipo con el que trabajaba ha localizado el cuerpo desaparecido, y lo he identificado como Matthew.

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Los problemas con el alcohol del fallecido

"Yo estaba allí cuando lo sacamos del río", añadió. "Lo subimos a la orilla. Y luego, después de que llegaran los sheriffs y todo eso, el forense hizo su trabajo, y yo bajé para identificarlo. Sin duda es Matthew. Llevaba consigo su DNI y su tarjeta de la Seguridad Social, y pude identificarlo visualmente como Matthew", concluyó su hermano pequeño, lleno de dolor.

Matt protagonizó 'Alaskan Bush People' desde el estreno de la serie en 2014 hasta que se retiró en 2019 en medio de sus problemas públicos con la adicción. En los años siguientes, vivió en gran parte alejado de los focos y separado de gran parte de la familia Brown, aunque compartía ocasionalmente noticias con sus seguidores a través de YouTube y las redes sociales.

Anteriormente, había hablado sobre sus problemas con el alcohol y su decisión de buscar tratamiento. En una entrevista que dio en la revista 'People' en 2016, Brown dijo que se dio cuenta de que su consumo de alcohol se estaba convirtiendo en "un problema" antes de ingresar en un programa de rehabilitación con hospitalización. "Me veía caer en una espiral", dijo en aquel momento, sin que parece que haya podido superar su adicción.