Celia Molina 01 JUN 2026 - 15:37h.

La influencer mexicana, que tenía hasta 1,7 millones de seguidores en TikTok, murió en su domicilio de San Luis de Potosí

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El mundo de las redes sociales se ha visto golpeado por la extraña muerte de Paola Márquez, una influencer mexicana de 30 años y con 1,7 millones de seguidores en TikTok, cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en su vivienda de San Luis Potosí, México. De acuerdo con los primeros informes, el hallazgo tuvo lugar la mañana del pasado sábado 30 de mayo, cuando un familiar acudió a su domicilio para hacerle una vista, encontrando su cuerpo sin signos vitales.

Aunque esta persona llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, estos solo pudieron constatar que la joven había fallecido. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer lo ocurrido.

La ausencia de información sobre los motivos y las circunstancias exactas de su muerte, ha puesto todas las miradas en sus últimas publicaciones en las redes sociales. Y, lo cierto, es que la última entrada que Paola publicó en su Facebook ha hecho dudar a sus fans de la estabilidad de su estado de ánimo: "¿Por qué estar en un lugar donde tienes más que perder que ganar?", escribió en un post acompañado de un vídeo sobre su reflejo en el espejo de un ascensor.

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Su padre ha sido el encargado de dar la noticia de su muerte

En TikToK también publicó un vídeo en el que aseguraba que se había metido en la cama, "creyendo que esta vez podía ser diferente", mientras se escuchaba un audio en el que una mujer hablaba de la dolorosa infidelidad de su pareja.

El padre de la influencer fue el encargado de dar a conocer la triste noticia a través de su perfil personal de Facebook. "Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida", expresó, destacando su deseo de reunirse con ella en el futuro. "Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa".

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Tras conocerse la noticia, algunos usuarios recuperaron una retransmisión en directo que Paola Márquez compartió semanas antes de su muerte. En ella, la creadora de contenido manifestó una profunda carga emocional y habló sobre episodios de tristeza, inseguridad y desgaste personal.

"Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota", señaló. "Y es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo", comentó. Aún así, ninguna autoridad ha establecido una relación directa entre estos mensajes y las circunstancias de su fallecimiento.