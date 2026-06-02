Claudia Barraso 02 JUN 2026 - 17:02h.

La familia del actor ha sido la encargada de comunicar el fallecimiento del actor y todos los detalles que se conocen

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Owain Rhys Davies, el actor galés conocido por aparecer en ‘Twin Peak: El regreso’, ha muerto a los 44 años. La familia del fallecido ha explicado que fue una muerte repentina, sin querer confirmar más detalles y dando a entender que fue una muerte natural y tranquila.

Su familia ha lamentado la inesperada y terrible pérdida a través de redes sociales: “Con una profunda tristeza, mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido. Esta noticia será un gran impacto para muchas personas porque el alcance del cariño, la amistad y generosidad de Owain fue enorme”, señalaba su hermano y recoge en declaraciones el medio 'Independent'.

Aunque los familiares no quisieron dar más detalles sobre los motivos de su muerte y sobre si estaba padeciendo algún tipo de enfermedad, confirmaron que “murió de forma repentina, natural y en paz”, explicando que todavía hay muchas dudas sobre su caso. Además, han pedido respeto y privacidad para toda la familia en estos momentos tan delicados, asegurando que compartirán más información a su debido tiempo.

Las palabras de cariño que reciben sus familiares

“La avalancha de mensajes que hemos recibido en los últimos días han sido profundamente conmovedores y un testimonio del impacto que tuvo en tantas vidas”. Su hermano Rhodri añadió que “Owain además de tener la suerte de tener la familia biológica, construyó lazos extraordinarios, casi familiares, con muchos de sus amigos más cercanos, colegas y seres queridos”.

El actor estudió en el Liverpool Institute of Performing Arts, donde se graduó en 2003. Era muy conocido en el mundo de la pantalla y nunca paró de tener proyectos, algunos de ellos incluso no los ha podido terminar tras conocer la triste noticia de su fallecimiento. No han tardado en llegar los homenajes y comentarios dando el pésame a la familia y lamentando la muerte del actor de 44 años.