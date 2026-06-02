Tim Payne se ha construido una trayectoria sólida y alejada de la atención mediática hasta ahora

Scarso lo eligió como el candidato perfecto para convertirse en el protagonista del Mundial

Compartir







Tim Payne vive alejado de los focos. O por lo menos lo hacía hasta ahora. Es el jugador convocado a la cita mundialista con menos seguidores en redes sociales, pero se ha convertido en una estrella gracias a una campaña nacida en Argentina. Según informa '20 Minutos', el lateral de los Wellington Phoenix era conocido hasta hace apenas unas semanas principalmente por los seguidores del fútbol oceánico.

Payne se ha construido una trayectoria sólida y alejada de la atención mediática. Pero esto cambió después de una campaña impulsada en redes sociales por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como 'el Scarso'. Él lo eligió como el candidato perfecto para convertirse en el "protagonista" del Mundial al ser considerado el futbolista "menos conocido".

Pasó de ser un desconocido fuera de Oceanía a tener 4,3 millones de seguidores

Faltan muy pocos días para que empiece el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un futbolista que nos uniera a todos, alguien al que apoyáramos sin importar nuestra nacionalidad?", dijo Scarsini en un vídeo publicado en Instagram que ya supera el millón de likes.

La investigación de Scarsini acabó apuntando a Payne, un jugador con 4.700 seguidores en Instagram. Y el jugador pasó de ser prácticamente un desconocido fuera de Oceanía a reunir una comunidad global de más de 4,3 millones de seguidores poco antes de empezar el torneo. El fenómeno ha generado además memes, vídeos y hasta una canción viral bautizada como 'No Payne, No Gain'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español", dijo Payne, cuya pareja es costarricense, en un vídeo publicado en sus redes sociales para agradecer "el amor de todo el mundo" recibido a raíz de la campaña.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Payne debutó con la selección con apenas 18 años

Timothy John Payne nació en Auckland en 1994 y comenzó su formación en el Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra. Allí pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers de Lancashire y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

Después, jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó consolidándose en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano. Payne debutó con la selección con apenas 18 años y se convirtió con el tiempo en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.

La popularidad de Payne coincide con uno de los momentos más ilusionantes para el fútbol neozelandés de los últimos años. Los All Whites regresan al Mundial con el objetivo de mejorar los precedentes de sus dos únicas participaciones, en España 1982 y Sudáfrica 2010.

Nueva Zelanda logró un hito al concluir invicta la fase de grupos gracias a sus empates ante Eslovaquia, Italia y Paraguay, aunque no consiguió avanzar a los octavos de final. El primer reto de Payne y de su selección llegará el 15 de junio, cuando Nueva Zelanda debute frente a Irán en Los Ángeles.