Gonzalo Barquilla 01 JUN 2026 - 20:22h.

El exfutbolista internacional por Grecia, Marios Oikonomou, ha muerto este lunes a los 33 años de edad tras sufrir un atropello

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El exfutbolista internacional por Grecia, Marios Oikonomou, de 33 años y retirado desde 2024, ha muerto este lunes debido a las graves lesiones que sufrió tras ser atropellado mientras conducía su scooter el pasado 23 de mayo.

El deportista fue arrollado en su localidad natal de Ioannina por un coche que daba marcha atrás. Tras ser atendido de urgencia, fue sometido a una cirugía reconstructiva y permaneció desde entonces en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un traumatismo craneoencefálico severo.

El accidente se produjo en una carretera con un alto índice de siniestralidad. Oikonomou se encontraba en estado crítico tras haber sido intervenido de una craniectomía descompresiva -un procedimiento quirúrgico para aliviar la presión intracraniana elevada mediante la extracción temporal de parte del cráneo-, una operación de la que finalmente no ha podido recuperarse.

La trayectoria del futbolista heleno

Formado en las categorías inferiores del PAS Giannina de su país, donde llegó al primer equipo en 2011, dio el salto al fútbol italiano en 2013 al fichar por el Cagliari. Su etapa más estable en la Serie A la vivió en el Bolonia, club propietario de sus derechos durante varias temporadas y que, entre 2017 y 2018, lo cedió sucesivamente al SPAL, al Bari y al AEK Atenas.

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El conjunto de la capital griega acabó adquiriendo sus derechos en propiedad en 2019 tras abonar un traspaso. Al año siguiente, en 2020, firmó por el Copenhague, equipo con el que se proclamó campeón de la liga de Dinamarca en 2022.

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Tras quedar libre y pasar unos meses sin equipo, regresó brevemente a Italia a principios de 2023 para jugar en la Sampdoria, antes de afrontar su última etapa profesional en el Panetolikos griego, club en el que colgó las botas en julio de 2024. Durante su carrera, Oikonomou también disputó seis partidos con la selección griega, entre 2016 y 2018. Las muestras de condolencia se suceden en redes sociales tras su fallecimiento.