El torero se ha sincerado sobre su situación sentimental durante la entrega de las Medallas de Sevilla

Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido se divorcian tras más de 15 años y dos hijas en común: atravesaban una "crisis de pareja"

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Morante de la Puebla atraviesa uno de los momentos más intensos y contradictorios de su vida. Tras su histórico regreso a los ruedos, en el plano personal el diestro sevillano se enfrenta a una situación especialmente delicada.

El torero, que ha protagonizado algunos de los triunfos más sonados de la temporada, ha decidido hablar por primera vez sobre la ruptura de su matrimonio con Elisabeth Garrido, poniendo fin a semanas de rumores sobre su situación sentimental. Hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto.

Acompañado por su hijo mayor, José Antonio Jr., fruto de su anterior matrimonio con Cynthia Antúnez, Morante ha revelado durante la entrega de las Medallas de Sevilla, donde ha sido reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad: "Es algo que pertenece a mi vida privada, pero ya venían dándose las cosas regulares. Y bueno, ahora ha salido la noticia. Pero la verdad es que ya hace bastante tiempo".

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Asimismo, De la Puebla ha dejado entrever que los problemas de salud acumulados durante los últimos años terminaron afectando a la estabilidad de la pareja, aclarando que este sería uno de los motivos de su desenlace con Elisabeth.

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"La verdad es que en este periodo la enfermedad ha sido más fuerte y creo que no hemos tenido suerte y ha influido bastante. La verdad es que es una pena", ha sentenciado.

Su regreso a los ruedos y su separación

Después de anunciar por sorpresa su retirada en octubre de 2025 en la plaza de Las Ventas, pocos imaginaban que regresaría. Tampoco que tendría que superar uno de los episodios más difíciles de su carrera tras la gravísima cogida sufrida en la Real Maestranza de Sevilla durante la Feria de Abril.

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Sin embargo, su capacidad de recuperación ha sorprendido al mundo taurino. En apenas unas semanas volvió a enfundarse el traje de luces y encadenó un éxito tras otro, saliendo por la Puerta Grande en plazas tan emblemáticas como Jerez de la Frontera, Madrid y Aranjuez.

Pero mientras cosechaba todos estos triunfos en el ámbito profesional, en su vida privada estaba enfrentándose a una realidad mucho más complicada.

La publicación del libro 'Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido', escrito por el periodista taurino Vicente Zabala de la Serna y que se lanzó el pasado mes de mayo, sacó a la luz la separación del torero y su esposa, Elisabeth Garrido, después de 15 años de matrimonio y dos hijas en común.

La noticia causó una gran sorpresa entre los seguidores del diestro, ya que Elisabeth había sido una figura clave en la vida de Morante durante más de una década.

Desde que comenzaron su relación en 2009, ella se convirtió en uno de sus apoyos más importantes, especialmente en los momentos más difíciles relacionados con los problemas de salud mental que el torero ha reconocido públicamente en varias ocasiones. Entre otros, la depresión, la ansiedad y el trastorno disociativo que padece desde hace décadas.