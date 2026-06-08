Lorenzo Lamas fue conocido como el rey de las camas, e incluso hizo anuncio de ellas y ella fue chica L'oreal, con su lema "porque yo lo valgo".

Lorenzo Lamas y Heather Locklear están juntos: han sido mitos juveniles sus papeles en Falcon Crest o Dinastía y Melrose Place,

Compartir







Lorenzo Lamas y Heather Locklear están juntos. Conocidos por sus papeles en Falcon Crest o Dinastía y Melrose Place, entre otros, se conocen desde hace más de 40 años - ambos coincidieron en 1983 durante una sesión para la revista Playgirl- pero ahora el amor les ha unido "como dos adolescentes". Para los millones de seguidores que siguieron sus aventuras en televisión ha sido todo un shock verles juntos. Fueron dos iconos.

En Fox News Digital, Lorenzo Lamas, conocido en su momento como el rey de las camas -anuncios hizo de ellas, incluso-. aseguró que, después de tantas relaciones fallidas, siente que por fin ha encontrado a la persona adecuada. "Como un adolescente. He pasado por muchas pruebas y errores, y ella es la mujer más increíble que creo haber conocido", confesó.

Heather también ha hablado públicamente cómo está viviendo esta relación, elogiando a su pareja. La actriz explicó que su novio se ha convertido en una persona fundamental en su vida. "Mi nuevo novio es… todo. Cuando le digo que lo amo, en realidad le estoy diciendo: 'Te amo, Dios'. Porque eso fue lo que pasó. Es un regalo de Dios", aseguró.

Lorenos Lamas tiene a sus espaldas seis matrimonios. Heather solo se ha casado dos veces.