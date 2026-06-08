Gonzalo Barquilla 08 JUN 2026 - 19:54h.

Talay Riley, reconocido compositor y letrista que trabajó con destacados artistas, murió apuñalado el viernes en el este de Londres

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La industria musical británica está de luto por la muerte de Talay Riley, reconocido compositor y letrista que trabajó con algunas de las mayores estrellas del pop internacional. El artista, cuyo nombre real era Mark Orabiyi, falleció a los 35 años tras ser víctima de un apuñalamiento ocurrido el pasado viernes en el este de Londres, en un suceso que continúa bajo investigación policial.

Ganador de un premio Grammy y autor de éxitos interpretados por artistas como Dua Lipa, Chris Brown o Khalid, Riley fue hallado gravemente herido en una vivienda de la zona de Silvertown. Aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y lograron trasladarlo a un hospital, no pudieron salvarle la vida. Su fallecimiento ha provocado una oleada de homenajes por parte de familiares, amigos y destacadas figuras del panorama musical internacional.

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Una investigación abierta por un apuñalamiento mortal

Los hechos ocurrieron durante la mañana del viernes, cuando la Policía Metropolitana recibió un aviso alertando de una agresión en una propiedad situada en Silvertown, al este de Londres. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Talay Riley con múltiples heridas de arma blanca. Los sanitarios le prestaron asistencia de urgencia, pero acabó falleciendo a pesar de los esfuerzos.

En el mismo incidente resultó herido otro joven de unos 20 años, también víctima de un apuñalamiento. Según las autoridades, permanece ingresado en el hospital, aunque sus lesiones no revisten gravedad y no se teme por su vida.

La investigación policial sigue en marcha. Según 'Daily Mail', en un primer momento fueron detenidos dos hombres, de 24 y 27 años, y una mujer de 25 años bajo sospecha de estar relacionados con el crimen. Sin embargo, los dos primeros arrestados quedaron posteriormente en libertad sin cargos, mientras que la tercera fue liberado bajo fianza a la espera de nuevas diligencias.

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Los investigadores han solicitado la colaboración ciudadana y han pedido a cualquier persona que disponga de grabaciones o información sobre lo ocurrido que se ponga en contacto con las autoridades.

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Talay Riley, el compositor detrás de algunos de los grandes éxitos del pop

Nacido como Mark Orabiyi, Talay Riley construyó una destacada carrera como compositor, cantante y letrista. Su nombre figura en canciones de artistas de primer nivel como Dua Lipa, Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, Jessie J, Ellie Goulding, Zendaya, Britney Spears o JLS, entre muchos otros.

Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación en la composición de 'Last Dance', uno de los primeros éxitos de Dua Lipa. También colaboró en temas tan populares como 'Young, Dumb & Broke', de Khalid, o 'Who Do You Love', de The Chainsmokers. Su talento para la escritura musical le permitió consolidarse como una figura respetada dentro de la industria y le valió el reconocimiento internacional, incluido un premio Grammy.

Antes de triunfar como compositor, Riley se dio a conocer en la escena musical británica colaborando con el rapero Chipmunk en varios de sus éxitos de finales de la década de 2000. Además, realizó giras por Reino Unido y Estados Unidos junto a artistas de la talla de Skepta, Usher y Trey Songz. Tras conocerse la noticia de su muerte, numerosos músicos y profesionales del sector expresaron públicamente su dolor. Entre ellos, Stormzy, Chipmunk y Craig David, quienes destacaron tanto su talento artístico como su calidad humana.

Su hermano, el también compositor Scribz Riley, le dedicó un emotivo mensaje en el que recordó su capacidad para inspirar a quienes le rodeaban y lamentó la pérdida de una persona a la que definió como una luz para su familia, sus amigos y la comunidad musical. La familia de Talay Riley ha pedido respeto y privacidad en estos momentos difíciles, mientras la investigación trata de esclarecer las circunstancias que rodearon una muerte que ha conmocionado al mundo de la música.