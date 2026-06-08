Natalia Paragoni, influencer, revela que le diagnosticaron cáncer durante el embarazo: "Sentí dolor, miedo y lloré mucho".

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Natalia Paragoni es influencer y creadora de contenido. Tiene solo 28 años. Lo que iba a ser una gran experiencia, nada menos que tener a su segunda hija, se convirtió para ella en un reto vital por partida doble. Un reto que da miedo. En su octavo mes de embarazo a Natalia le diagnosticaron cáncer, concretamente un linfoma de Hodgkin. Su alegría se convirtió en tristeza y su esperanza en miedo y llanto. La llegada de una nueva vida venía acompañada del miedo a perderla ella. La niña nació bien, y ahora Natalia ha comenzado otra batalla: el día a día con su quimioterapia.

"Todo comenzó el 27 de abril con una llamada que cambió mi vida. Llevaba ocho meses de embarazo, la pequeña Beatrice crecía dentro de mí y solo debería haber estado pensando en su nacimiento. En cambio, una noticia inesperada transformó ese período de ilusión y felicidad en un tiempo de miedo, preguntas e incertidumbre. Hoy les contaré el motivo de mi silencio el mes pasado. Me diagnosticaron linfoma de Hodgkin y, tras el nacimiento de Beatrice, comencé la quimioterapia. Este mes sentí dolor, miedo y lloré mucho, cuando debería haber estado celebrando".

"Me hice mil preguntas y hubo momentos realmente difíciles. Por suerte, nunca estuve sola. Tuve a toda mi familia a mi lado, sin excepción: Andrea, mis padres y mis amigos más queridos me dieron fuerza, amor y apoyo cada día, y les aseguro que eso no es algo que se pueda dar por sentado. Y luego están mis hijas, que con su amor y sus sonrisas me dan una fuerza inmensa. Ahora debo emprender un nuevo camino. Aún no sé qué me espera, pero sé que debo hacerlo, y lo haré. Por mis hijas. Por la gente que amo. Pero sobre todo, por mí.Necesitaba tiempo antes de compartir esto, pero hoy siento la necesidad de compartirlo con ustedes con sinceridad".

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Andrea Zelleta, su pareja: "No importa cuánto tiempo o cuán difícil sea este camino, lo enfrentaremos juntos"

Pocos minutos después de la publicación de Natalia, su pareja Andrea Zelletta también compartió una foto junto a ella tomada en el hospital. "Hay momentos en los que la vida cambia de repente. Y solo puedes parar, respirar y encontrar la fuerza para estar de pie incluso cuando dentro sientes que estás colapsando. En este último período he visto a la mujer que amo enfrentarse a algo enorme", escribe narrando cómo afrontó esta la adversidad. "La vi tener miedo, llorar, sentirse frágil... pero nunca dejar de ser una madre extraordinaria, una compañera increíble y la persona más fuerte que conozco". Y luego, se dirige directamente a ella: "No importa cuánto tiempo o cuán difícil sea este camino, lo enfrentaremos juntos. Paso a paso. Y los días volverán a la luz. Estoy seguro de ello".

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El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer del sistema linfático (parte del sistema inmunitario) que se caracteriza por la presencia de células cancerígenas anormales llamadas células de Reed-Sternberg. Es uno de los cánceres con mayores tasas de curación, superando el 90% de supervivencia a cinco años en etapas tempranas.