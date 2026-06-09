Lidia González 09 JUN 2026 - 12:33h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa si piensa que Sandra Barrios y Juanpi Vega pueden acabar dándose una segunda oportunidad

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Sandra Barrios ha vivido un momento que lleva meses esperando y no ha dudado en grabar todos los detalles para que sus seguidores sean partícipes de él. Después de hablar claro sobre los límites que tiene con el andaluz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se reencuentra con Almudena Porras. Con mucha ilusión por volver a verse, las influencers se ponen al día y la concursante de ‘Supervivientes’ opina sobre su relación con Juanpi Vega. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido su reacción al enterarse de todo lo que ha pasado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Las creadoras de contenido compartieron una complicada experiencia en República Dominicana donde ambas fueron el apoyo de la otra; por ello, la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha querido compartir cómo se había producido su acercamiento, antes de emitir su doloroso comunicado a través de las redes sociales. “Empezamos a coincidir por cosas de trabajo y nos dimos cuenta de que volvíamos a tener ese buen rollo”, le explica la andaluza.

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Sin poder ocultar la sorpresa, la concursante de ‘Supervivientes’ ha desvelado lo que piensa al respecto y confiesa si cree que pueden acabar dándose una segunda oportunidad en el terreno sentimental después de todo lo que ha pasado entre ellos. Además, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ revela si estaría dispuesta a regresar a ‘La isla de las tentaciones’ con Juanpi Vega.

Sandra Barrios se rompe al hablar de su situación con Juanpi Vega

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Sandra Barrios ya adelantaba, a través de las redes sociales, que no estaba atravesando un buen momento personal y ha llegado el momento de sentarse frente a las cámaras de mtmad para dar sus explicaciones. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al hablar de su distanciamiento con Juanpi Vega. La influencer explica la complicada situación que vive y asegura que se siente “hundida” por todo lo que está haciendo frente. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!