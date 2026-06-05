Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 18:03h.

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Esta semana Sandra Barrios y Juanpi Vega han acudido a dos programas que están disponibles en Mediaset Infinity: primero a 'En todas las salsas', donde contaron que no tenían una relación y aclararon si les molestaría que el otro comenzase a conocer a otra persona, y después fueron a 'El debate de las tentaciones', donde Sandra Barneda pilló llorando a la exconcursante de 'GH DÚO' y ella le confesó que no estaba teniendo una buena semana.

"La verdad es que cuando vi la hoguera de Lucas me emocioné y pensé que quería una persona como él a mi lado", añadió la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se fundió en un abrazo con Juanpi, que aseguró que le dolía mucho verla así. "Llevamos unos días mal, salen cosas y nos peleamos mucho y estamos intentando algo que ahora mismo no se puede", comentó el de Jerez, que unos minutos después se molestó mucho con su ex porque ella escogió a Álex Girona para participar en el 'juego de la seducción' del programa.

Juanpi explicó que fue Álex el chico con el que Mara Espinosa le fue desleal una noche y que esa era la razón por la que le había afectado tanto que Sandra lo escogiera. Al final del programa, la presentadora les preguntó cómo se encontraban y los dos protagonizaron un rifirrafe que evidenciaba la enorme tensión existente entre ellos.

Unas horas después de la grabación de 'El debate de las tentaciones', Sandra Barrios ha querido sincerarse con sus seguidores y contarles por qué se encuentra ausente en Instagram: "No está siendo la semana más feliz de mi vida. Necesito tiempo para recuperar fuerzas y volver a ser yo al 100% porque tengo muchísimas ganas de volver por aquí [...] Sé que será muy pronto. Gracias por estar siempre ahí, por cada mensaje y por todo el cariño que me dais".

Juanpi también ha abierto su corazón con sus seguidores y les ha explicado cuál es su situación, recomendándoles que vean 'El debate de las tentaciones 7' en Mediaset Infinity para entender el motivo de su tristeza.

"Llevo unos días en shock. Nunca había sentido algo así. Tener que decir adiós a algo que no quieres perder duele más de lo que me imaginaba. Me siento roto y necesito tiempo para asimilarlo. Gracias por el cariño que me dais siempre. Sin vosotros, no sería quien soy hoy. Espero que el tiempo dure lo que ahora duele. Volveré más fuerte que nunca", ha escrito Juanpi en su reel.