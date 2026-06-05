Lidia González 05 JUN 2026 - 16:47h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ resuelven todas las dudas sobre su relación y aclaran en qué punto se encuentran

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Sandra Barrios y Juanpi Vega se sentaban hace unos días en el plató de ‘En todas las salsas’ para mostrarse más sinceros que nunca y contar todo lo que está pasando entre ellos. Después de actualizar su situación tras su acercamiento en la Feria de Jerez, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se confiesan sobre su relación. Los influencers han abierto su corazón por completo y lo cuentan todo: desde su último beso hasta si les molesta que el otro se líe con alguien. ¡Dale al play y no te pierdas todas sus respuestas, en el programa completo, disponible en Mediaset Infiniy!

Muy cansados de todo lo que se está diciendo, los andaluces han querido explicar en qué punto se encuentran tras lo que ha ocurrido entre ellos. “Es hora de que entréis aquí y nos pongáis al día”, anuncia la presentadora del programa. En medio de todos los rumores que hay a su alrededor, el creador de contenido, que ha admitido los errores que cometió en su relación con Sandra, asegura: “Cuando estamos juntos, no nos acordamos de lo que nos hemos hecho”.

PUEDE INTERESARTE Juanpi Vega y Sandra Barrios confiesan si han pensado darse una segunda oportunidad

Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se han abierto en canal para hablar de los sentimientos que tienen el uno por el otro ahora que ha habido un gran acercamiento entre ellos. Los creadores de contenido responden a todas las preguntas de los colaboradores y se enfrentan a todo lo que se ha dicho sobre su relación.

Sandra Barrios y Juanpi Vega desvelan si se han besado recientemente

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Una de las principales dudas que han querido resolver los creadores de contenido es hasta qué punto ha llegado el acercamiento que ha habido entre ellos. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan si se han besado recientemente. Más sinceros que nunca, aclaran toda la verdad y confiesan si están manteniendo en secreto lo que realmente está ocurriendo entre ellos.

Las normas en su relación: ¿Les molesta que se líen con otras personas?

Sandra Barrios y Juanpi Vega han sacado a la luz todos los detalles sobre el momento actual en el que se encuentran y no se lo han pensado dos veces cuando Asier Montaño les ha hecho una pregunta crucial. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano DÚO’ hablan sobre las normas de su relación. Muy sinceros, confiesan si les molesta que el otro se líe con otras personas y desvelan si han llegado a dar ese paso. ¡Dale al play y descubre lo que han confesado, en exclusiva, para ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infintiy!