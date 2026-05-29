Lidia González 29 MAY 2026 - 16:20h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ explican en qué punto se encuentra su relación y se sinceran sobre sus planes de futuro

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Juanpi Vega y Sandra Barrios han pasado un día muy especial juntos en el que se han confesado como nunca y se han sincerado sobre el momento que están viviendo en su relación. Después de admitir los errores que han cometido, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan si han pensado en darse una segunda oportunidad y “hacer las cosas bien”. Los influencers han vivido una cita en la que han hablado sobre muchas cosas respecto a su relación y se abren en canal. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha pasado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido se han sentado frente a las cámaras de mtmad para asumir en qué punto se encuentra su relación en la actualidad. Después de confesar, cara a cara, lo que sienten el uno por el otro, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablan sobre su futuro juntos. “Hay veces que lo he hecho mal y he pensado que lo tendría que haber hecho mejor”, asegura Juanpi Vega.

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Los creadores de contenido hablan de sus “planes a futuro” y revelan algunos aspectos desconocidos hasta este momento. Los influencers desvelan si han cotilleado las redes sociales el uno del otro tras su ruptura y confiesan si han revisado chats antiguos. Además, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le hace una sorprendente propuesta a Sandra Barrios.

Sandra Barrios y Juanpi protagonizan un tenso momento en su cita

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Aunque Sandra Barrios y Juanpi Vega han pasado un día muy emocionante juntos, lo cierto es que no todo ha sido positivo. Los creadores de contenido protagonizan un tenso momento en su cita y tienen algunos enfrentamientos. Los influencers han tenido un día muy importante en el que han pasado tiempo juntos en un parque temático, pero han acabado viviendo “una crisis”. ¡Dale al play y descubre todos los motivos, en exclusiva, para Mediaset Infinity!