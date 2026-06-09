Pedro Jiménez 09 JUN 2026 - 17:52h.

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La hija de Marisa Porcel (Pepa y Avelino), Paloma, ha ido este mismo martes a los juzgados por vivir de okupa en un chalet de lujo de su madre valorado en casi un millón de euros, llamado 'la casa de la discurdia'. Y es que, lo que menos se imaginaría el dueño de esre chalet es que la mismísima Marisa Porcel se negaría a abandonar la casa: "Lo que me indigna es que en una sociedad como la nuestra está ocupando una casa y chantajeando al legítimo propietario pidiéndole 300.000 euros".

Ahora, el propietario está esperando a que la justicia se pronuncie y que a "esta gente la echen de mi casa". Tras meses de espera, este martes, Paloma Porcel se sienta por primera vez ante el juez.

La última hora, en 'El tiempo justo'

'El tiempo justo' se ha desplazado hasta el chalet privado, precisamente "lo que está en disputa", para saber todos detalles: además de todos los lujos con los que cuenta la casa, está descuidada, con una fachada en donde la pintura se está yendo y algún que otro desconchón. Y es que el propietario, el que lo adquirió hace dos años por 700.000 euros, nunca ha podido acceder al interior del chalet.

Este martes, por fin, se han visto por primera vez las caras en ese juicio. Un juicio en donde la estrategia que estaría siguiendo Paloma Porcel es la de intentar que todo esto se alargue para que ella y su pareja continúen en el interior: "Según el abogado del propietario se han añadido unos presuntos contratos de alquiler que consideran falsos, que se tendrán que dirimir por lo civil y que van a hacer que este proceso se alarge", cuenta una reportera en 'El tiempo justo'.

Los delitos a los que se enfrentaría Paloma Porcel

Además, a pesar del delito de usurpación, la hija de Marisa Porcel podría enfrentarse a penas de cárcel por los delitos de estafa procesal y por falsificación documental.

Por otro lado, 'El tiempo justo' ha sacado a la luz unas imágenes de Paloma, la hija de la actriz de Pepa y Avelino, en un día tan importante como al que se ha enfrentado este martes.