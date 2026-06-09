Pedro Jiménez 09 JUN 2026 - 17:03h.

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En 'El tiempo justo' ha salido a debate las últimas horas del papa León XIV en su visita a España, con un Antonio Naranjo tomando el turno de palabra y señalando que hay algo que le ha llamado especialmente la atención. Tras decirlo, en el plató ha habido un cruce de opiniones al respecto que no ha pasado desapercibido para nadie.

Según Antonio Narajo, cuando el avión del papa ha llegado del Vaticano, lleva puesta la bandera del Vaticano y de Italia: "Cuando llega a España las banderas que lleva en el avión son las del Vaticano y la de España. Pero si vemos la de Barcelona ahora, de repente desaparecen las banderas. No sé si tiene que ver con esa idiotez del separatismo representada por la portavoz de Junts ayer y obligarle al papa a hablar en catalán".

En ese momento, Gema Peñalosa, colaboradora de 'El tiempo justo', ha subrayado que esto interpreta como un gesto "cultural que el papa hable en catalán en una parte de su discurso": "Aparte de ser un guiño, es un idioma y una cultura". Algo que a Antonio Naranjo "no le parece bien": "Podría haber salido del papa sin necesidad de que le digan 'o lo haces o boicot'. No es por eso, si no por la amenaza de unas personas".

"Sois todos unos blandos", ha dicho un Antonio Naranjo nada de acuerdo con lo que se estaba diciendo en el plató de 'El tiempo justo', después de que las opiniones se sucedieran. "Te están diciendo que dentro del país va a volar sin banderas, cuando llegue a Canarias lo veremos", ha matizado Gema Peñalosa.