Pedro Jiménez 09 JUN 2026 - 16:25h.

"Sigue asegurando que su madre fue asesinada": todos los detalles de la muerte de la Bruja Lola, en 'El tiempo justo'

Joaquín Prat, sobre las fuertes declaraciones del hijo de la Bruja Lola, que asegura que murió “de una paliza”: “Hay cosas que no me casan”

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'El tiempo justo' ha vuelto a hablar de nuevo con el hijo de la Bruja Lola, Jesús, después de salir a la luz que fue condenado por amenazar al médico del hospital en el que la televisiva murió por un infarto, según un documento judicial.

Como bien ha dicho Álex Álvarez, el hijo de la Bruja Lola nos ha dejado una "demoledora entrevista" en las últimas horas que va a dar mucho de qué hablar: "Sigue asegurando que su madre fue asesinada". Además, hemos podido saber todos los detalles de cómo -según él- asesinaron a su madre: todos los detalles, en 'El tiempo justo'.

Las palabras del hijo de la Bruja Lola, en 'El tiempo justo'

Esto ha dicho Jesús, hijo de la Bruja Lola, en una entrevista en 'El tiempo justo': "He quedado como un bandido. Date cuenta cómo se me está difamando... se está nuevamente profanando. Que si un mes, que si un año de cárcel. Vamos a ver, eso no es así".