'Vamos a ver' ha desvelado la reacción de Isabel Pantoja tras la decisión de Kiko Rivera de entregarles las cabezas de toros a sus hermanos

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Después de que en abril Kiko Rivera se reuniera con su madre en Canarias, el hijo de Isabel Pantoja entraba en Cantora para recoger algunas pertenencias. Su movimiento organizó un gran revuelo y finalmente se supo que el Kiko había podido localizar ocho cabezas de toro y un traje de luces que pertenecieron a su padre.

Pocos días después de la entrada de Kiko en Cantora, era el propio Francisco Rivera el encargado de revelar que su hermano estaba dispuesto a repartirlas con Cayetano y con él. Una decisión que marca un antes y un después en la relación de los hermanos Rivera. "Me ha escrito mi hermano Kiko un mensaje muy cariñoso. Dice mucho de él. Ha sido un detalle. Me ha dicho que ha conseguido coger las cabezas, ocho cabezas y las va a repartir entre Cayetano, él y yo", contaba el torero.

Ahora, y después de que el propio Kiko asegurase que esta decisión también la tomó su madre, 'Vamos a ver' ha contado en exclusiva cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja tras la decisión de su hijo Kiko.

El periodista Kike Calleja ha asegurado que a la cantante no le habría molestado, pero que es mentira que ella le pidiese a su hijo que se las entregase a sus hermanos: "Lo que le dijo fue que hiciese con ellas lo que quisiera, pero por ella se habrían quedado en Cantora. Nunca le gustaron esas cabezas de toro, pero nunca las hubiera quitado por respeto a su marido", a asegurado en directo.

Según Kike Calleja, Isabel Pantoja ha hecho las paces con su cuñada Romina

Además, Kike Calleja ha asegurado que Isabel Pantoja ha hecho las paces con su cuñada Romina, la mujer de su hermano Juan, con la que llevaba unos dos años sin hablarse: "Han estado juntas en Canarias y le han cuidado los perros cuando ella ha estado de gira en Canarias".