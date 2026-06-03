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Según Luis Pliego, Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, ha vendido su polémico ático de Madrid por 400.000 euros. Una vivienda que, como contaba su exmujer Irene Rosales, le habría dado "muchísimos quebraderos de cabeza". Además, sus vecinos le acusaron en su día de no pagar la comunidad y de hacer fiestas con mujeres.

'Vamos a ver' ha podido hablar con Javier, presidente de esta comunidad de vecinos , que nos ha contado las complicaciones que tuvieron con Kiko Rivera mientras que el ático fue de su propiedad.

Los vecinos de Kiko Rivera aseguran que tuvieron que iniciar un procedimiento para reclamarle la deuda que tenía

Según ha asegurado Pepe del Real tras hablar con Javier, los vecinos tuvieron que iniciar un procedimiento para reclamarle la deuda que tenía y la cual tardó mucho en pagar.

Según el colaborador, este vecino le ha asegurado que hay cosas que prefiere callarse "por respeto" y que vivieron momentos realmente tensos con el hijo de la tonadillera.