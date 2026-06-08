Kiko Rivera ha estallado contra una persona del público de su último concierto que puso en duda sus dotes para cantar
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Kiko Rivera está cansado de las críticas y ha decidido confrontar a uno de los asistentes a su última actuación en una discoteca. Ese espectador cuestionó sus dotes como cantante y el primo de Anabel Pantoja paró el show para responderle: "Yo no soy cantante, la que es cantante es mi madre".
"¡Tienes que saber adonde vienes! ¡Ven a bailar y a disfrutar!", le dijo Kiko a este espectador, al que le dedicó más tarde una canción que decía: "Tú que te la pasas criticando: déjate de tanta tontería". El momento al completo se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!
En 'Vamos a ver' las opiniones se han mostrado divididas: algunos colaboradores, como Adriana Dorronsoro, se han posicionado al lado del DJ, mientras que la presentadora, Verónica Dulanto, ha comentado que esperaba que Kiko estuviera ya acostumbrado a este tipo de críticas.