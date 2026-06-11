Natalia Sette 11 JUN 2026 - 12:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente de su nueva forma de pensar y sorprende a todos sus seguidores

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Albert Álvarez reaparece públicamente tras varios meses alejados de las redes sociales. Desde que terminó su participación en ‘Solos’, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se centró en su carrera profesional apartado de la televisión y se fue a Latinoamérica a trabajar. Ahora, ha publicado un impactante video hablando de ocultismo y esoterismo que ha sorprendido a sus seguidores.

El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha regresado a la esfera pública tras eliminar sus redes sociales compartiendo un extenso y sorprendente vídeo en el que desvela la verdadera razón de su alejamiento mediático y la nueva y mística faceta a la que ha decidido volcarse por completo. “No soy de las típicas personas que si el barco se está hundiendo no me preocupo, me preocupo siempre por los demás, tengo un profundo lazo con la comunidad”, ha comenzado exponiendo.

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Esta filosofía de vida le ha llevado a rechazar el contenido superficial que abunda en el universo digital: “No me gusta subir gilipolleces, he perdido la mitad de mis seguidores y no pasa nada”. El de Manresa siente que la sociedad actual atraviesa una etapa crítica que requiere un cambio de perspectiva. “Estamos en un momento de polaridad, de conflictos, de transición… Por eso creo que ha llegado el momento de atreverme a subir esta serie de vídeos”, ha anunciado con firmeza.

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Abert considera que su trayectoria profesional le ha aportado un punto de vista único. “He trabajado en televisión, he sido policía, deportista profesional, en la actualidad estoy en el mundo empresarial. Vengo de mundos diferentes donde he aprendido diversas cuestiones”, ha afirmado. Toda esta experiencia ha moldeado su personalidad actual. “Soy una persona reflexiva y profunda. Esto me ha llevado siempre a la búsqueda del conocimiento”, ha confesado.

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Este es el momento en el que se adentra en el terreno más sorprendente de su discurso. “Hace tiempo que estoy interesado en el mundo de la cábala, del ocultismo y el esoterismo. De toda esta información irrelevante para muchos pero relevante para mí”, ha desvelado abiertamente.

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El ocultismo se define como el estudio de las artes, prácticas o ciencias basadas en secretos y misterios más allá de la percepción humana ordinaria, mientras que el esoterismo engloba el conjunto de conocimientos y tradiciones doctrinales que se transmiten únicamente a una minoría de iniciados y que no son de acceso público.

Para el exconcursante de ‘Supervivientes 2019’, divulgar estas corrientes es una misión personal: “Hablar de esto es mi manera de aportar a la comunidad”. Consciente del revuelo que pueden causar sus palabras, el catalán ha querido adelantarse a las críticas y tranquilizar a su entorno. “Si veis que subo cosas extrañas no os preocupéis, no me he vuelto loco. Simplemente es un tipo de información alternativa al oficialismo. Siempre nos han dicho en qué pensar y cómo hacerlo”, ha argumentado con total seguridad, concluyendo de manera tajante: “Siempre fui así lo que nunca lo mostré”.