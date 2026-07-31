Lorena Romera 31 JUL 2026 - 13:28h.

La presentadora acude al Valle de Iruelas para comprobar el estado de su casa y agradece a los vecinos que salvaron su finca de las llamas

Última hora de los incendios: la mayor parte de los vecinos evacuados en Zamora y Castellón ya pueden regresar a casa

Compartir







Completamente rota, Paz Padilla ha regresado al Valle de Iruelas tras el devastador incendio que ha arrasado esta zona natural. Entre lágrimas y totalmente conmocionada, la presentadora de 'El show de Paz' ha querido comprobar de primera mano el estado de su vivienda y, sobre todo, agradecer en persona a sus vecinos el esfuerzo con el que lograron defender su hogar de las llamas.

"Llevo llorando desde el viernes", confiesa a humorista a su llegada a la zona. La imagen con la que se ha encontrado ha sido desoladora: un paisaje completamente reducido a cenizas. Al llegar, la también actriz mantuvo un emotivo encuentro con Máximo, agente forestal del área, que ha ha calificado la magnitud del desastre: "Esto es como si hubiera una guerra nuclear. Queda un páramo muerto".

La casa de Paz Padilla en el Valle de Iruelas

Pero, sin duda, el momento más emotivo de la visita ha llegado cuando la madre de Anna Ferrer Padilla se ha reencontrado con dos vecinos. "Me han salvado la casa", ha señalado Paz Padilla, que se ha fundido con ellos en varios abrazos cargados de emoción.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Uno de los vecinos, visiblemente afectado y al borde del llanto al recordar lo vivido, relata en este vídeo la dureza del momento: "Vimos el fuego en la puerta de nuestra casa. Yo nunca he visto esto en mi vida". Ante el desgarrador testimonio, la presentadora ha sido quien ha intentado transmitirles algo de aliento: "Entre todos lo levantaremos".

Más allá de la emoción, el paso de Paz Padilla por el Valle de Iruelas ha servido de altavoz a la indignación de los vecinos por la falta de medios: "Ni helicópteros ni aviones ni nada de nada. No ha venido nadie", ha lamentado uno de los residentes. Por su parte, una joven del lugar señalaba que el aviso oficial le llegó cuando las llamas ya alcanzaban la zona de El Burguillo, momento en el que el fuego ya avanzada descontrolado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A pesar de que el entorno de la finca ha quedado completamente calcinado, la vivienda de la presentadora ha quedado prácticamente intacta. "Esto es un milagro. Un milagro que el fuego esté por todos lados, la casa rodeada, y haya quedado este trozo verde", explica Paz Padilla al mostrar el estado de su vivienda. Un lugar al que ella siempre había considerado su "paraíso".